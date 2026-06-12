El Trump Mobile, el teléfono prometido como 'fabricado en EEUU' que resultó similar a un HTC con piezas filipinas

El lanzamiento del Trump Mobile, presentado por Eric Trump como un símbolo de la independencia tecnológica de EE.UU. respecto a Asia, ha generado polémica al revelarse que el dispositivo es muy similar a un modelo de HTC fabricado en Taiwán, China y Filipinas, con componentes prácticamente idénticos y una batería filipina. La descripción oficial cambió de 'fabricado en EEUU' a 'diseñado con valores estadounidenses' y los compradores reportan retrasos, defectos y cambios en el diseño original.

El lema ' America First ' de Donald Trump ha sido cuestionado con el lanzamiento del Trump Mobile , un teléfono móvil que prometía ser fabricado en Estados Unidos.

Vendido por 499 dólares, el dispositivo fue presentado por Eric Trump como un símbolo de independencia tecnológica de Asia. Sin embargo, el móvil es sospechosamente similar a un modelo de HTC fabricado en Taiwán, China y Filipinas, compartiendo componentes internos casi idénticos. La descripción del producto cambió de 'fabricado en EEUU' a 'diseñado con valores estadounidenses'.

Además, la batería es de Filipinas y el embalaje solo menciona 'ensamblado en Estados Unidos'. Los compradores también se quejan de retrasos y diferencias respecto al diseño original. Este caso ilustra una inconsistencia recurrente en los productos vinculados al entorno del expresidente republicano, que terminan teniendo un origen muy distinto al prometido.

El lanzamiento del Trump Mobile, presentado como un dispositivo fabricado íntegramente en Estados Unidos, encajaba perfectamente con el discurso de la familia Trump contra la dependencia tecnológica de Asia.





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