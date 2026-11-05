El triunfo demócrata en el Congreso estabiliza los mercados y reduce la incertidumbre fiscal

Los inversores celebran el control democrático del Senado y la Cámara por su capacidad para frenar políticas fiscales desestabilizadoras y reducir la prima de riesgo en los activos globales.

La marea electoral demócrata ha arrebatado con absoluta suficiencia el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este cambio estructural significa que el presidente Donald Trump pierde la capacidad de legislar sin oposición, aunque conserva intacto el poder ejecutivo y su amplia facultad de veto. Lejos de sufrir ante este giro geopolítico, los mercados financieros han recibido el triunfo con una notable calma y optimismo calculado.

Estabilidad legislativa frente al riesgo político

Tras casi dos años analizando los mensajes ambiguos en Truth Social, los inversores perciben en el nuevo Congreso un contrapeso esencial que anticipa menos sobresaltos operativos. J. Safra Sarasin Sustainable AM destaca que la contundencia del resultado eliminó cualquier margen legal para impugnar la victoria, lo cual reduce directamente la prima de riesgo incorporada previamente a los precios de los activos.

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UBS interpreta este escenario metafóricamente, esperando encontrar arena en los engranajes legislativos para evitar cambios bruscos de política económica. La lectura analítica predominante sugiere que el vuelco cambia menos de lo aparente: un Congreso dividido con capacidades de veto actúa como freno natural ante un potencial aumento descontrolado del gasto público, generando un equilibrio preferible para la estabilidad macroeconómica.

Impacto sectorial en tecnología y energía

El mapa de oportunidades e riesgos ha mutado significativamente según la estrategia de renta variable. Mathieu Racheter de Julius Baer señala que las implicaciones son más favorables para el sector de las energías limpias, mientras plantean mayores desafíos para la inteligencia artificial, las tecnologías de la información, la banca tradicional y el petróleo.

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No obstante, la mayoría de los analistas no da por muerto el ciclo inversor tecnológico. MacroYield afirma que el resultado electoral no paralizará la inversión, respaldado por UBS, que elevó su previsión de inversión en IA a un billón de dólares este año y a 1,4 billones en 2027, advirtiendo solo sobre una mayor volatilidad como nueva normalidad.

Milali añade que los inversores confían en que la retórica anti-IA haya sido puramente estratégica durante la campaña. Se espera que los demócratas adopten una postura más pragmática una vez instalados en el poder, mitigando los temores iniciales sobre barreras regulatorias excesivas que pudieran frenar la innovación digital en el país.

Fiscalidad, defensa y salud pública

Los bonos soberanos son los grandes beneficiados inmediatos del cambio legislativo. La rentabilidad del Treasury a diez años cedió seis puntos básicos hasta situarse cerca del 4,9%, reflejando la reducción de las posibilidades de nuevas medidas de expansión fiscal agresiva. Goldman Sachs calcula que revertir recortes de gasto elevaría el gasto público apenas un 0,25% del PIB el próximo año.

El sector de la defensa enfrenta un entorno más hostil, con Wellington anticipando mayor controversia sobre el gasto militar. Cabe esperar preguntas incisivas en el Capitolio respecto a Irán, Ucrania y el uso de la autoridad ejecutiva en el extranjero, limitando la discrecionalidad presidencial en operaciones internacionales.

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Las farmacéuticas y los hospitales muestran reacciones mixtas pero generalmente positivas en bolsa. HCA Healthcare subió un 10% y Centene un 7,5%, impulsadas por expectativas de ampliar Medicaid. Grandes compañías como Merck, Johnson & Johnson o Pfizer ganaron entre un 1,7% y un 2,7%, mientras Aberdeen prevé que los demócratas impulsen la revocación de ciertos recortes sanitarios aprobados anteriormente.