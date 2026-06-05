El Tribunal Supremo anula la multa de 862.496 euros a Vox por supuestas donaciones ilegales de merchandising

La Sala de lo Contencioso del Supremo revoca la sanción al partido Vox, argumentando falta de pruebas y deficiencias en la normativa sobre actividades promocionales, y concluye que los ingresos por merchandising no pueden considerarse donaciones ilegales.

La Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Supremo ha revocado la multa de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas había impuesto al partido Vox por considerar que los ingresos obtenidos a través del merchandising entre 2018 y 2020 constituían donaciones ilegales.

En su resolución, el Supremo subrayó que la sanción carecía de fundamento probatorio suficiente y que la motivación del Tribunal de Cuentas no demostraba de manera convincente que aquellos ingresos no provenían de una venta real. La sentencia destaca la ausencia de tipicidad en la resolución sancionadora y critica la normativa que regula las actividades promocionales de los partidos políticos, describiéndola como rudimentaria y difícil de aplicar, lo que genera incertidumbre sobre cuándo una operación de merchandising puede calificar como donación o como ingreso por venta.

El Tribunal de Cuentas había calificado la conducta de Vox como una infracción muy grave de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, al entender que los ingresos procedentes de la venta de objetos promocionales sin factura ni precio fijo se consideraban donaciones encubiertas. En el voto particular de dos consejeros del Pleno, se remarcó la oscuridad y carácter insuficiente de la normativa en materia de actividades promocionales, así como la falta de pruebas contundentes que sustentaran la calificación de esas operaciones como donaciones.

La Sala del Supremo, sin embargo, concluyó que ambas posiciones estaban equivocabas: por un lado, Vox adoptó una interpretación demasiado formalista de la legalidad, y por otro, el control económico‑financiero ejercido por el Tribunal de Cuentas se basó en premisas no acreditadas, como la obligatoria clasificación de todo ingreso por actividad promocional como donación o venta, sin admitir otras tipologías jurídicas. En la argumentación del Supremo se recuerda que la normativa distingue claramente entre ingresos por actividades promocionales y donaciones, y que solo cuando los importes entregados por los simpatizantes superan cifras extraordinariamente altas podría inferirse la existencia de una donación encubierta, circunstancia que no se demostró en el caso concreto.

Asimismo, la Sala analizó la contabilidad de Vox, evidenciando que aunque en 2019 hubo una diferencia notable entre el coste de los productos y los ingresos obtenidos, dicha diferencia no alcanzaba niveles desproporcionados y, por tanto, no justificaba la calificación de donación. En definitiva, el tribunal consideró que los actos de "liberación" de objetos promocionales a los simpatizantes, aun sin precio fijo o a bajo coste, no pueden equipararse a la aceptación de donaciones, y anuló la multa al carecer de tipicidad la conducta sancionada





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