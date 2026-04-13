El Tribunal Supremo aclara los límites de la falsedad documental en el ámbito empresarial: Inexactitud vs. Simulación

Análisis de la STS 178/2026 del Tribunal Supremo que aborda la problemática de la falsedad documental en el contexto empresarial, diferenciando entre inexactitud y simulación y desmintiendo interpretaciones erróneas de la STS 1033/2024.

En los últimos meses, se ha extendido en ciertos foros una idea tan cómoda como peligrosa: que, a raíz de una conocida sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso de una figura pública (STS 1033/2024, de 14 de noviembre de 2024), la falsedad documental entre particulares ha perdido prácticamente toda su relevancia penal. Traducido al lenguaje común, esto se entiende como 'si dos empresas firman un documento que no refleja la realidad, no pasa nada'.

Esta afirmación es tajante y, a la vez, profundamente errónea. La reciente STS 178/2026, del 26 de febrero, publicada en el CENDOJ, no solo desmiente esta interpretación simplista, sino que la corrige con precisión técnica y con un caso muy familiar para cualquier profesional que se desenvuelva en el ámbito empresarial. Lo hace sin introducir un 'giro' radical, pero sí con un mensaje claro: no todo es delito... hasta que se crea un documento para simular una realidad jurídica inexistente y se traspasa una línea muy definida. Los hechos son, en apariencia, simples y casi rutinarios. Una empresa (A) paga comisiones a otra (B) por operaciones con un cliente (C). El problema radica en que ese cliente no era comisionable según el contrato vigente. A pesar de esto, durante años, se facturó y se cobró. Cuando el conflicto surge y se judicializa, aparece un 'documento salvador': un supuesto anexo contractual, que se afirma firmado años antes, y que convertía a ese cliente 'C' en comisionable, buscando dar cobertura jurídica a las cantidades ya percibidas. El problema no residía solo en su contenido. El verdadero problema era su existencia misma. El documento, además de expresar algo que no era cierto, no existía en el momento en que supuestamente debía existir. La prueba pericial, incluyendo análisis de tintas y trazas digitales, demostró, y así lo da por probado el Tribunal Supremo, que el documento se generó con posterioridad, con el objetivo de 'encubrir y justificar' comisiones cobradas indebidamente. Es precisamente aquí donde el Tribunal establece la línea roja. La inexactitud no es simulación: la clave que no se está entendiendo. El error de aquellos que han interpretado la STS 1033/2024 como una especie de despenalización general de la falsedad documental reside en no diferenciar entre dos realidades jurídicas muy distintas. No toda falta de veracidad en un documento privado tiene relevancia penal. Pero sí la tiene cuando el documento no se limita a reflejar de manera imperfecta una realidad existente, sino que se crea para simular una relación jurídica que nunca existió. Dicho de forma sencilla: un documento inexacto, incompleto o sesgado podrá, en su caso, generar responsabilidades civiles o mercantiles. Sin embargo, un documento fabricado ex novo para simular un negocio inexistente, entra de lleno en el ámbito penal. La STS 178/2026 no sanciona un 'contenido discutible'. Castiga la creación de un documento con la intención de construir una apariencia jurídica falsa. ¿Qué dijo –y qué no dijo– la STS 1033/2024? ¿Qué dijo realmente la sentencia STS 1033/2024? Evidentemente, lo que no dijo es que 'mentir en documentos privados ya no es delito'. Lo que hizo —y es lógico— fue aclarar que el Derecho penal no alcanza los apartamientos parciales de la realidad en documentos auténticos: documentos que reflejan operaciones reales, aunque de forma no precisa o incompleta. Esto no convierte automáticamente el documento en 'simulado'. Por eso es crucial leer juntas ambas resoluciones: la STS 1033/2024 explica que el Derecho penal no es la respuesta automática ante cualquier irregularidad documental; pero la sentencia 178/2026 recuerda que, si se fabrica un documento para fingir cobertura jurídica donde no la hay, el problema ya no es meramente 'civil'. El mensaje útil para empresas y directivos es que no hay impunidad, hay una frontera. Puede existir un conflicto contractual, y puede haber facturación discutible, pero si se crea documentación para aparentar que lo indebido era debido, se cruza el umbral. Y ese umbral no lo ha movido el Supremo. Lo ha iluminado. Una precisión necesaria. Como abogado de la acusación particular en el procedimiento que dio lugar a la STS 178/2026, considero especialmente relevante subrayar este punto. No estamos ante una flexibilización del concepto de falsedad documental, sino ante una reafirmación de sus límites claros, aplicados a un contexto empresarial donde la documentación es fundamental. No hay vía libre para faltar a la verdad. Existe, como siempre, una distinción técnica —y decisiva— entre inexactitud y simulación. Y esa distinción, lejos de difuminarse, se ha fortalecido. La STS 178/2026 lo establece claramente





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