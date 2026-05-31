El Tribunal Supremo决定哪些证据可用于挑战房产的参考价值以减少税负

El Tribunal Supremo de España determinará qué pruebas pueden presentar los contribuyentes para impugnar el valor de referencia catastral de un inmueble, con el fin de pagar menos impuestos en operaciones de compraventa, herencia o donación. La decisión afectará a ITP, AJD e ISD tras la reciente validación del Tribunal Constitucional del uso general de dicho valor de referencia.

El Tribunal Supremo de España ha acordado abordar una cuestión fundamental que determinará cómo los contribuyentes pueden demostrar que el valor catastral de referencia de un inmueble no se corresponde con su valor de mercado real.

Esta decisión afectará directamente al cálculo de impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Hace pocos meses, el pasado 12 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) ya validó el uso del valor de referencia catastral como norma general para la liquidación de estos tributos.

Sin embargo, a pesar de aquella sentencia, el Tribunal Supremo debe ahora precisar qué tipo de pruebas pueden presentar los ciudadanos para impugnar ese valor cuando consideren que, debido a factores como el estado de conservación, la ubicación concreta o características específicas, el precio real de la vivienda es inferior al fijado por el Catastro. El Alto Tribunal ha aceptado un recurso que subraya que el fallo del Constitucional sí reconoce la posibilidad de revisión contencioso-administrativa, siempre que el contribuyente aporte prueba suficiente.

Por ello, el Supremo debe determinar la caracterización jurídica del valor de referencia y el alcance concreto del derecho de impugnación. La controversia surge porque, tras la sentencia del TC, muchos contribuyentes y expertos fiscales alertaron que la misma, aunque confirmaba la presunción de validez del valor de referencia, dejaba la carga de la prueba en el ciudadano.

José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation & Legal Advising, explicó en su momento que el fallo constitucional exige al contribuyente que solicite un método de cálculo alternativo cuando crea que el valor de referencia no se ajusta a la realidad. Los técnicos del Ministerio de Hacienda y los registradores de la propiedad también han estado involucrados en el debate, ya que son responsables de la aplicación práctica de este índice.

El Tribunal Supremo, por tanto, debe clarificar si los tribunales pueden seguir asumiendo automáticamente que el valor de referencia equivale al precio de mercado, o si por el contrario deben valorar pruebas que lo rebatan. La resolución tendrá un impacto directo en miles de operaciones inmobiliarias, ya que un valor de referencia más bajo supone una base imponible menor y, consecuentemente, un ahorro en el ITP, AJD o ISD a pagar.

Los fiscalistas consultados señalan que los métodos de prueba admissionables aún no están definidos y será el Supremo quien los determine. Sin embargo, se barajan opciones que podrían ir desde un acta notarial que documente el estado del inmueble con fotografías, hasta un informe pericial o tasación profesional que demuestre un valor de mercado inferior.

En algunos casos, dichas pruebas podrían consistir en comparativas con ventas reales de inmuebles similares en la misma zona o en la presentación de ofertas de compraventa. El Tribunal deberá también resolver si pruebas como un contrato de arrendamiento o una valoración bancaria pueden ser suficientes. Importa destacar que, según la legislación contencioso-administrativa, la administración tributaria también puede ser requerida para que justifique la corrección del valor de referencia.

El pronunciamiento del Supremo, por tanto, busca equilibrar la seguridad jurídica del valor de referencia con el derecho de los contribuyentes a defender que su propiedad no vale lo que el Catastro estima de manera generalizada. Mientras tanto, los tribunales inferiores han mostrado posturas divergentes: algunos exigen pruebas muy rigurosas, mientras que otros admiten indicios simples. Esta situación de incertidumbre ha generado una multiplicación de recursos judiciales, lo que motiva la necesidad de que el Alto Tribunal fije criterios uniformes.

La decisión final se espera en los próximos meses y su contenido condicionará la práctica tributaria inmobiliaria durante años





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