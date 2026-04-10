El Tribunal Rechaza Encarcelar a Dos Implicados en el Caso Kitchen

El tribunal del caso Kitchen niega la prisión preventiva para Francisco Martínez y Andrés Gómez Gordo, a pesar de la petición del PSOE. Los magistrados argumentan que no existe riesgo de fuga y que los acusados han comparecido a todas las citaciones.

El tribunal encargado del caso Kitchen ha denegado la solicitud de encarcelamiento preventivo para dos de los imputados, Francisco Martínez , quien fuera exsecretario de Estado de Seguridad, y Andrés Gómez Gordo , el agente de policía cercano a Cospedal, tal y como había demandado la acusación popular del PSOE .

Los magistrados de la Sección Cuarta argumentan que ninguno de los dos acusados ha faltado a ninguna citación judicial desde que se les investiga, lo cual ha transcurrido durante más de seis años. La petición de ingreso en prisión preventiva se fundamentaba en una serie de argumentos que, a juicio del PSOE, incrementaban el riesgo de fuga. Estos argumentos se basaban en la petición de la Fiscalía Anticorrupción de penas de quince años de prisión para ambos acusados, la inminencia del juicio de Kitchen, el agravamiento de los problemas judiciales de ambos desde la apertura de juicio oral hace tres años, y las sospechas sobre la existencia de fuentes de financiación ocultas. El tribunal, sin embargo, respondió que no se ha registrado ningún movimiento por parte de los acusados que sugiera una intención de ocultarse o evadir el proceso legal. \La acusación popular del PSOE también había solicitado acceso a la pieza de responsabilidad civil, la cual está destinada a cubrir el pago de multas e indemnizaciones en caso de condena. El tribunal respondió indicando que esta solicitud debía haberse presentado ante el Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde se habría tenido la oportunidad de verificar la información requerida. Francisco Martínez, quien ocupó el cargo de número dos del Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, valiéndose de fondos reservados. Por este motivo, se enfrenta en el juicio de Kitchen a cargos por malversación de fondos públicos, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. La investigación del caso Kitchen se centra en el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y en el presunto intento de sustraer información comprometedora que poseía. \Andrés Gómez Gordo, por su parte, está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia Bárcenas con el objetivo de recuperar información sensible para el Partido Popular. Además, se le imputan pagos realizados con fondos reservados a Sergio Ríos Esgueva, el conductor. Gómez Gordo se desempeñaba como asesor de María Dolores de Cospedal en el momento en que se inició la operación Kitchen y posteriormente abandonó su puesto para reincorporarse a la Policía, supuestamente con la finalidad de supervisar al chófer. El caso Kitchen ha generado gran expectación mediática y política, ya que implica a figuras prominentes del Partido Popular y expone supuestas maniobras para encubrir información perjudicial. El tribunal continúa evaluando las pruebas y testimonios presentados para determinar la culpabilidad de los acusados y las correspondientes sentencias. La decisión de no ordenar la prisión preventiva para Martínez y Gómez Gordo ha generado debate y ha sido criticada por algunos sectores, mientras que otros la consideran una decisión basada en la ausencia de riesgo de fuga demostrado por los acusados. El proceso judicial sigue su curso, a la espera de futuras resoluciones y el pronunciamiento final sobre los hechos investigados





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