El Tribunal Kitchen excluye audios clave sobre Cospedal y limita la prueba contra la ex secretaria general del PP

El tribunal que juzga el caso Kitchen impide la inclusión de audios que podrían implicar a María Dolores de Cospedal en la operación parapolicial, lo que podría debilitar las acusaciones en su contra. El PSOE, que ejerce la acusación popular, había solicitado la incorporación de las grabaciones, pero el tribunal ha denegado la petición, limitando la evidencia presentada en el juicio. Además, se tomarán precauciones especiales durante el interrogatorio a Cospedal, lo que podría afectar el desarrollo del caso.

El Tribunal que juzga el caso Kitchen ha denegado la inclusión de tres audios cruciales en la vista oral, lo que limita la evidencia que puede ser presentada contra María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular.

Estos audios, que supuestamente revelan la participación de Cospedal en una operación parapolicial ilegal destinada a espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraer pruebas de la 'caja b' del partido, fueron solicitados por la acusación popular, ejercida por el PSOE. El partido socialista argumenta que los audios, conocidos como 'MD Cospedal', contienen conversaciones telefónicas entre Cospedal y el polémico comisario José Manuel Villarejo, así como otros audios difundidos por la emisora catalana RAC1. La denegación del tribunal implica que estos audios no serán considerados como evidencia en el juicio, lo que podría tener un impacto significativo en el desarrollo del caso y en la percepción de la implicación de Cospedal.\La decisión del tribunal de no admitir los audios se basa en la importancia que le otorga la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, a la posibilidad de que se pueda interrogar a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, quienes fueron los que incorporaron los audios a su informe durante la instrucción de la causa, pero que no fueron investigados por el juez instructor, Manuel García Castellón. Según el escrito presentado por la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, los audios son vitales ya que 'sus interlocutores son el Sr. Villarejo y la Sra. Cospedal, que tienen evidentemente relación con los hechos que se describen en el Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal'. Las grabaciones, realizadas en 2014 durante la Operación Kitchen, según la información de RAC1, captaron una reunión en el despacho de Cospedal en la sede del PP en Génova. Los audios, según el PSOE, corroborarían el conocimiento de Cospedal sobre la captación del chófer de Bárcenas, el pago de fondos reservados, la proposición para incorporar al chófer a la policía y la sustracción de información a Bárcenas. La exclusión de estas pruebas sugiere que la defensa de Cospedal podría tener una ventaja significativa en el juicio, limitando la capacidad de la acusación para demostrar su presunta participación en la operación.\Además de la exclusión de los audios, el tribunal ha indicado que tomará precauciones especiales durante el interrogatorio a Cospedal, quien comparecerá como testigo. El tribunal, anticipando la posibilidad de que el PSOE solicite la reapertura de la causa contra Cospedal, ha previsto que la ex secretaria general del PP pueda negarse a responder preguntas que la incriminen directamente, amparándose en su derecho a no declarar contra sí misma. Esto podría resultar en una declaración 'descafeinada', donde Cospedal podría evitar responder sobre su conocimiento de la Operación Kitchen, debilitando aún más la capacidad de la acusación para demostrar su implicación. En contraste, el tribunal sí ha accedido a la petición del comisario jubilado Villarejo para que testifique Javier Pérez Dolset, investigado en el caso Leire Díez. Esta decisión y las precauciones tomadas sobre el interrogatorio a Cospedal, resaltan la complejidad del caso y la lucha de la defensa y la acusación para moldear el resultado del juicio. Los audios denegados y el posible sesgo en la declaración de Cospedal son claves en el desarrollo de este caso





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