El Tribunal del caso Kitchen rechaza suspender el juicio y avala la postura de Anticorrupción

El tribunal que juzga el caso Kitchen, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, rechaza la petición del PSOE de suspender el juicio para investigar a Cospedal y confirma su competencia.

En una decisión que refuerza la postura de la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal que juzga el caso Kitchen ha denegado la solicitud del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) de suspender el juicio. El objetivo de la suspensión era reabrir la investigación contra la exministra del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal.

La magistrada Teresa Palacios, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue quien comunicó la decisión este martes, pasadas las 13:00 horas. El tribunal basó su fallo en la opinión previa del fiscal César de Rivas, quien se había opuesto a la petición del PSOE durante la primera sesión del juicio, en la que se investiga el presunto espionaje parapolicial orquestado desde el Ministerio del Interior con el fin de robar documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas.\La abogada de Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, también respaldó la posición de Anticorrupción, sumándose así a la decisión del tribunal. La magistrada Palacios argumentó que suspender el juicio y retrotraer las actuaciones provocaría “dilaciones indeseadas”. Además, criticó al PSOE por presentar esta petición ante el tribunal. La solicitud del PSOE buscaba revivir la investigación sobre Cospedal, quien ya fue investigada brevemente, y llamar al PP como partícipe a título lucrativo. La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, argumentó que un audio de 2014, en el que Cospedal menciona la necesidad de “parar lo de la libretita” (en referencia a la contabilidad extraoficial de Bárcenas), justificaba reabrir la instrucción. La jueza, sin embargo, amonestó a la letrada por reiterar argumentos ya presentados.\Por otra parte, el tribunal también resolvió que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la instancia competente para juzgar el caso Kitchen, desestimando así la propuesta de las defensas de varios acusados de que fuera la Audiencia Provincial de Madrid quien se encargase del juicio. Los abogados, incluyendo a los del exministro Jorge Fernández Díaz y del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, argumentaron que el caso Kitchen, al ser un supuesto espionaje parapolicial, presentaba características diferentes a otros encargos investigados en el caso Villarejo. El fiscal De Rivas, por su parte, defendió que la participación de Villarejo en esta operación buscaba la impunidad frente a posibles irregularidades en sus encargos privados. Finalmente, el tribunal, en concordancia con la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que la pieza Kitchen es parte del caso Villarejo y, por lo tanto, debe ser juzgada por la Audiencia Nacional, consolidando así el curso actual del proceso





Invertia / 🏆 13. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Caso Kitchen PSOE María Dolores De Cospedal Audiencia Nacional Luis Bárcenas

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El caso Kitchen: El juicio a las cloacas del Estado y la conspiración contra BárcenasArranca el juicio por la Operación Kitchen, un caso de espionaje policial enmarcado en las cloacas del Estado, con el objetivo de robar información al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y boicotear la investigación del caso Gürtel. Se señalan responsabilidades y posibles implicados en la trama.

Leer más »

El caso Gürtel y la operación Kitchen: El escándalo que sacudió al PPEl juicio por la operación Kitchen, orquestada para sustraer información comprometedora del extesorero del PP Luis Bárcenas, comienza en la Audiencia Nacional. El caso Gürtel, inicialmente limitado, se transformó en un escándalo político de gran envergadura tras la revelación de la fortuna de Bárcenas en Suiza y la posterior investigación de sus papeles. La operación Kitchen, liderada desde el Ministerio del Interior, buscaba evitar que documentos sensibles llegaran al juez Pablo Ruz.

Leer más »

Juicio por 'Kitchen': Más de 100 testigos declaran sobre la operación parapolicial en la Audiencia NacionalLa Audiencia Nacional inicia el juicio por la operación Kitchen, un operativo parapolicial presuntamente orquestado para espiar a Luis Bárcenas. Declararán más de 100 testigos, incluyendo a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y otros altos cargos del PP y del Ministerio del Interior.

Leer más »

Hasta la cocina de la corrupción: el gran juicio de la KitchenEs uno de los casos más graves de nuestra época política. No es solo corrupción, es el uso de fondos reservados y la Policía para tapar la corrupción. Es una guerra sucia con escenas surrealistas. El juicio empieza hoy

Leer más »

Semana judicial intensa en España: 'Caso Kitchen' y 'Caso Mascarillas' en el focoLa Audiencia Nacional inicia juicios clave en España. Se juzga el 'caso Kitchen', supuesta operación de espionaje del gobierno de Rajoy, y el 'caso mascarillas', con José Luis Ábalos enfrentando una petición de prisión. El periodista Carlos Herrera analiza ambos casos, destacando las diferencias en la gestión de PP y PSOE.

Leer más »

Defensas de acusados en el caso Kitchen piden anulación del juicio por falta de competenciaLas defensas de los diez acusados en el caso Kitchen, que investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, argumentan la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso, solicitando su anulación y el traslado a tribunales ordinarios de Madrid. Consideran que los hechos no están relacionados con el caso Tándem, de donde procede la investigación, y cuestionan la existencia de una operación de espionaje como tal.

Leer más »