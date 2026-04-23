El Tribunal de Madrid condena a RTVE por información 'tendenciosa' sobre Ayuso

El Tribunal de Instancia nº 72 de Madrid ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid en su demanda contra RTVE y su presidente, José Pablo López, por la difusión de una información considerada inexacta y tendenciosa sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el programa Mañaneros 360.

El Tribunal de Instancia nº 72 de Madrid ha dictaminado a favor de la Comunidad de Madrid, condenando a RTVE y a su presidente, José Pablo López , por la difusión de información considerada 'tendenciosa y no ajustada a la verdad' sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso .

La controversia se originó a partir de un rótulo emitido en el programa Mañaneros 360 de La 1, presentado por Javier Ruiz, el pasado mes de diciembre. La Comunidad de Madrid interpuso la demanda tras la emisión de un rótulo que vinculaba una subvención de 43 millones de euros del Ejecutivo regional al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con su papel como acusación contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El rótulo en cuestión rezaba: 'Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad'. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, liderada por Miguel Ángel García Martín, solicitó formalmente la rectificación de la información al director del programa, Pablo del Pozo, petición que no fue atendida.

El Tribunal, en su sentencia, establece que la noticia omitía el propósito real de la subvención, que era el pago del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Esta omisión, según el Tribunal, conduce a una inexactitud en la información presentada, desestimando el argumento de RTVE y su presidente de que se trataba de una opinión y no de una noticia informativa.

Además, se considera que la información era incompleta, mezclando datos y generando confusión en el espectador. Por lo tanto, el derecho a la rectificación ejercido por la Comunidad de Madrid ha sido estimado en su totalidad.

La sentencia obliga a RTVE y a José Pablo López a transmitir y difundir íntegramente el texto original proporcionado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, sin comentarios ni modificaciones, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, y en el mismo horario y con la misma relevancia que la noticia original. Adicionalmente, RTVE y José Pablo López deberán asumir las costas del proceso. Existe la posibilidad de apelar la decisión.

La Comunidad de Madrid argumenta que la conexión establecida entre la subvención de 43 millones de euros al ICAM y la denuncia contra el Fiscal General del Estado es infundada, ya que los fondos están destinados al pago del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. En relación con el centro universitario, la Comunidad de Madrid niega cualquier trato de favor o irregularidad.

Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación de RTVE, defendió que la querella del ICAM contra el Fiscal General del Estado, junto con la subvención prevista en la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid para el turno de oficio y la autorización a un centro dependiente del Colegio de Abogados de Madrid, son hechos acreditados y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. No obstante, el Tribunal ha fallado a favor de la Comunidad de Madrid, considerando que la presentación de la información en Mañaneros 360 fue engañosa y perjudicial para la imagen del Gobierno regional.

La sentencia subraya la importancia de la veracidad y la integridad en la información emitida por los medios de comunicación públicos





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