El Tribunal de Cuentas aprueba la Cuenta General del Estado de 2024 con incidencias

El Tribunal de Cuentas ha dado su visto bueno a la Cuenta General del Estado de 2024, pero señala el uso de fondos europeos para pensiones y un déficit en la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas ha emitido un dictamen favorable sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al año 2024, sin embargo, este pronunciamiento viene acompañado de la identificación de diversas incidencias significativas que merecen una atención detallada.

Una de las cuestiones más relevantes detectadas por el Tribunal radica en el empleo de fondos europeos que, tras la evaluación, se consideraron excedentes para cubrir el pago de pensiones de clases pasivas y complementos destinados a alcanzar los mínimos establecidos. El monto total destinado a este fin asciende a 2.389,4 millones de euros.

La justificación esgrimida por el gobierno para esta operación se basó en la premisa de que tal medida no comprometería el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de recuperación, ni tampoco la capacidad de absorción de los fondos europeos provenientes del mecanismo de recuperación y resiliencia. No obstante, el Tribunal de Cuentas manifiesta que la fundamentación jurídica que sustenta esta decisión podría haber sido más robusta y claramente justificada, tal como se indica en el comunicado oficial divulgado este martes.

Esta situación, a juicio del Tribunal, se deriva en parte de la ausencia de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024. Esta carencia presupuestaria obligó a implementar modificaciones presupuestarias para hacer frente a un gasto adicional que alcanzó los 77.341,9 millones de euros. De no haber sido por el favorable comportamiento de los ingresos públicos, este incremento del gasto habría sido financiado principalmente a través del endeudamiento público.

La declaración del Tribunal enfatiza además la persistencia de un patrimonio neto negativo en la Seguridad Social, que ya acumula ocho años consecutivos con esta situación. Al cierre del año 2024, este déficit se situó en 106.138,7 millones de euros, siendo financiado principalmente a través de préstamos otorgados por el Estado, cuyo importe acumulado en 2024 ascendió a 126.170,2 millones de euros, lo que representa un 7,91% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Tribunal de Cuentas ha reiterado en sus informes anteriores la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo. Además de las cuestiones mencionadas, el Tribunal de Cuentas ha señalado la existencia de un déficit estructural significativo en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, las bajas laborales por enfermedad común, en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Este déficit asciende a 2.677,3 millones de euros, lo que indica una posible ineficiencia en la gestión de estos recursos y la necesidad de implementar medidas correctivas. La aprobación de la declaración sobre la Cuenta General del Estado ha contado con un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos, lo que refleja la existencia de diferentes puntos de vista sobre la evaluación realizada.

A pesar de las incidencias detectadas, el Tribunal concluye que la Cuenta General del Estado de 2024 refleja fielmente la situación económico-patrimonial y presupuestaria del sector público estatal, con la salvedad de ciertas irregularidades. Entre estas salvedades se encuentra una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros, debido a una imputación temporal incorrecta de ingresos y gastos.

Asimismo, se ha detectado una sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por un importe de 11.263 millones de euros, así como una infravaloración de los deudores de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) por un total de 2.643,9 millones de euros. Estas discrepancias en la valoración de los activos y pasivos del Estado requieren una revisión exhaustiva y la implementación de medidas para corregir estas distorsiones.

En resumen, el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024 presenta un panorama complejo, con un dictamen favorable que se ve matizado por la detección de diversas incidencias y deficiencias en la gestión de los recursos públicos. El uso de fondos europeos para cubrir gastos no previstos, la persistencia del déficit en la Seguridad Social, el déficit estructural en la gestión de la incapacidad temporal y las discrepancias en la valoración de los activos y pasivos del Estado son cuestiones que requieren una atención prioritaria por parte del gobierno y de las autoridades competentes.

La falta de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 ha contribuido a la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias urgentes, lo que ha generado incertidumbre y ha dificultado la planificación a largo plazo. El Tribunal de Cuentas insiste en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y eficaz. La correcta justificación de las decisiones financieras y la implementación de medidas correctivas son esenciales para evitar la repetición de las incidencias detectadas y para mejorar la gestión de las finanzas públicas en el futuro.

El análisis detallado realizado por el Tribunal de Cuentas proporciona una valiosa herramienta para la toma de decisiones y para la mejora continua de la gestión pública





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