El Tribunal de Cuentas anunciará un estudio sobre las consecuencias de no contar con presupuestos en España

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha anunciado que se llevará a cabo un estudio sobre las consecuencias de no contar con presupuestos en España. Esta iniciativa, sin precedentes, surge como respuesta a la reciente crítica del propio Tribunal de Cuentas sobre el incumplimiento del Gobierno en el envío del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024. El organismo fiscalizador ha asegurado que la omisión de este envío provoca incertidumbre sobre la aplicabilidad de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria, como el Real Decreto-ley 36/2020 en lo referente a la gestión de los créditos consignados para la ejecución del Plan de Recuperación, es decir, los fondos europeos.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha anunciado que se llevará a cabo un estudio sobre las consecuencias de no contar con presupuestos en España.

Esta iniciativa, sin precedentes, surge como respuesta a la reciente crítica del propio Tribunal de Cuentas sobre el incumplimiento del Gobierno en el envío del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024. El organismo fiscalizador ha asegurado que la omisión de este envío provoca incertidumbre sobre la aplicabilidad de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria, como el Real Decreto-ley 36/2020 en lo referente a la gestión de los créditos consignados para la ejecución del Plan de Recuperación, es decir, los fondos europeos.

La polémica internacional surgió tras el hallazgo del Tribunal de Cuentas de que se estaban usando partidas 'excedentarias' ligadas a fondos europeos para pagar pensiones. Chicano ha intentado minimizar esta polémica, limitando la discrepancia a que el Gobierno debería haber justificado mejor esta técnica presupuestaria, pero ha negado que se haya usado dinero europeo real para pensiones.

La Comisión Europea ha admitido que se ha utilizado la liquidez proporcionada por los fondos europeos para estos gastos, pero ha negado que eso sea relevante siempre y cuando el Plan de Recuperación se termine cumpliendo. Chicano ha enmarcado la visión del Tribunal de Cuentas, señalando que se realizaron modificaciones presupuestarias de créditos excedentarios del servicio 50 hacia partidas necesarias para atender presiones y complementos de mínimos.

La cuestión, según ella, es si las normas permitían o no utilizar créditos excedentarios para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades. Chicano se ha alineado con el Gobierno en que nadie puede concluir que el dinero del Mecanismo de Recuperación se haya utilizado para pagar pensiones, pero Bruselas admite que transfiere adelantos antes de que se acrediten tales cumplimientos.

La presidenta ha atribuido la polémica a 'declaraciones a medios de comunicación' del consejero que emitió voto particular en contra del informe





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tribunal De Cuentas Presupuestos Fondos Europeos Gestión Presupuestaria Polémica Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un tribunal iraní confirma la sentencia a un año de cárcel al cineasta Jafar PanahiEl ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2025 también fue condenado a la prohibición de salir del país y la afiliación a grupos políticos y sociales durante dos años.

Read more »

Renfe es culpable de un contrato de 218 millones según un informe del Tribunal de CuentasEl Tribunal de Cuentas culpa a Renfe por modificar mal un contrato que se eleva a 218 millones, mientras que exculpa a Adif y CAF.

Read more »

El Tribunal de Cuentas señala al Reina Sofía carencias en la seguridad y protección contra incendios, y problemas con el inventarioEl Museo ya está tramitando ambas soluciones, mientras que la Comisión Mixta pide la dimisión de su director si la situación no se subsana antes de final de año

Read more »

El Tribunal de Cuentas hará un informe jurídico sobre las consecuencias de prorrogar los Presupuestos Generales del EstadoLa presidenta descarta desvío de fondos europeos y lamenta la 'instrumentalización' política que perjudica la imagen de España.

Read more »