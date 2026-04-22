El Tren dels Llacs: Un Viaje Histórico y Paisajístico por el Interior de Cataluña

Descubre el Tren dels Llacs, una ruta ferroviaria única que conecta Lleida con La Pobla de Segur, ofreciendo un viaje a través de paisajes impresionantes y una experiencia nostálgica en trenes históricos o modernos panorámicos.

El Tren dels Llacs se mantiene como una valiosa propuesta ferroviaria en el interior de Cataluña , conectando la ciudad de Lleida con La Pobla de Segur a través de un trazado con una rica historia.

Esta línea, construida originalmente en el siglo XX, ha sido inteligentemente adaptada para el turismo, preservando su ruta original y manteniendo en funcionamiento una importante infraestructura que atraviesa diversas comarcas de la región. El viaje ofrece una transición fascinante entre la llanura y las primeras formaciones del Prepirineo, un cambio de paisaje progresivo que va desde zonas agrícolas hasta áreas montañosas con embalses y desfiladeros. Esta evolución paisajística se aprecia plenamente desde el interior del tren, sin necesidad de interrupciones.

La iniciativa actual se basa en la reutilización inteligente de la infraestructura ferroviaria. Después de décadas de servicio convencional, la línea se ha transformado en una experiencia que combina el transporte con la contemplación del paisaje. La continuidad del servicio y la restauración del material rodante han permitido preservar una conexión histórica dentro de la red ferroviaria catalana.

El origen del Tren dels Llacs se remonta a un ambicioso proyecto ferroviario que buscaba conectar el interior de la Península Ibérica con Francia, atravesando los Pirineos por el Port de Salau. El primer tramo, entre Lleida y Balaguer, se inauguró en 1924. Tras la Guerra Civil, las obras continuaron por fases, llegando a Cellers en 1949, Tremp en 1950 y finalmente a La Pobla de Segur en 1951, completando el recorrido actual.

Durante muchos años, la línea operó como un servicio de transporte convencional. En 2004, la Generalitat asumió la responsabilidad de la línea, iniciando un proceso de rehabilitación a partir de 2005. En 2007, se reanudó el servicio con un enfoque turístico, y en 2009 se adoptó la denominación Tren dels Llacs, que define la oferta actual. Desde 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gestiona la operación, reforzando la oferta con nuevas unidades.

El recorrido, de aproximadamente 89 kilómetros, dura alrededor de dos horas, partiendo de Lleida, con parada en Balaguer, y adentrándose hacia el norte a través de las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà. A lo largo del trayecto, hay 17 estaciones, aunque no todas son paradas del servicio turístico.

Inicialmente, la línea sigue el curso del río Segre hasta Balaguer, para luego entrar en la cuenca de la Noguera Pallaresa, donde el paisaje se vuelve más escarpado, con embalses como Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets y Sant Antoni. La infraestructura del Tren dels Llacs es notablemente compleja, con 40 túneles y 75 puentes que permiten superar desniveles y atravesar zonas de difícil acceso, incluyendo desfiladeros y tramos montañosos.

El trayecto culmina en La Pobla de Segur, en el norte de la provincia de Lleida, sirviendo como puerta de entrada al Prepirineo. El Tren dels Llacs ofrece dos modalidades de viaje: el tren histórico y el tren panorámico. El tren histórico utiliza locomotoras diésel antiguas, como las 10817 y 10820, que remolcan vagones de época construidos en 1968, conservando su diseño original tras una cuidadosa restauración.

Este tren incluye un furgón postal y un coche cafetería, ofreciendo una experiencia nostálgica del ferrocarril de mediados del siglo XX. Por otro lado, el tren panorámico está compuesto por modernas unidades de la serie 331, con amplias ventanas que maximizan la visibilidad del entorno, incluyendo formaciones como el Montsec y el Monroig, así como los embalses.

Estos trenes ofrecen dos coches climatizados con capacidad para aproximadamente 90 pasajeros, espacios adaptados para personas con movilidad reducida, áreas para bicicletas y enchufes para los viajeros, además de sistemas de megafonía e intercomunicación. Aunque ambas opciones comparten el mismo itinerario, duración y paradas principales, el tren histórico se enfoca en la preservación del patrimonio ferroviario, mientras que el tren panorámico prioriza la comodidad y la contemplación del paisaje





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