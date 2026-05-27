El Tren de la Cultura: un viaje literario en la era del scroll infinito

Doce escritores viajan juntos en el Tren de la Cultura, un espacio de conversación y silencio en plena era digital, con motivo de la Feria del Libro de Madrid.

Hay viajes que solo conectan ciudades y otros que conectan historias. Así es viajar con doce escritores en plena era del scroll infinito, símbolo histórico de convivencia cultural.

El Tren de la Cultura se convirtió durante unas horas en algo más que un trayecto ferroviario: un vagón donde convivieron escritores, lectores y conversaciones sobre inspiración y libros, muchos libros. Este tren es una iniciativa que reivindica precisamente el poder de la cultura como lugar de encuentro y que, con motivo del arranque de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, se fueron entregando unos a otros sus novelas.

Una especie de cadena literaria improvisada que sirvió para intercambiar historias y experiencias, también para hablar entre ellos de sus obras y de cómo es ser escritor en la era de las redes sociales y el scroll infinito que las redes sociales han terminado ocupando. Hemos renunciado a nuestro tiempo libre. Somos esclavos del scroll infinito, reflexiona el autor de Apocalipsis Z. La mejor manera de recuperar ese tiempo es empezar por un libro.

Una idea de refugio creativo que se repite durante todo el viaje. Reconoce que ha escrito escenas de sus novelas viajando entre ciudades. Vas tranquilo, viendo el paisaje… igual tiene algo que ver con la inspiración, cuenta mientras el AVE atraviesa la campiña andaluza. El tren invita a reflexionar.

Tiene algo íntimo, asegura el autor de Vera, una historia de amor. Su última novela sigue la historia de una mujer que, tras más de 20 años de un matrimonio por conveniencia, decide divorciarse a sus 40 años para replantearse su vida. Habla del silencio como un lujo contemporáneo. Para la finalista del Premio Planeta 2025, vivimos en una sociedad que es una maraña de ruido.

En estos espacios de silencio y pausa salen las mejores ideas. La autora gallega defiende además la lectura como un universo nuevo. Cada libro es un universo nuevo. Leyendo trabajas emociones y pensamiento crítico.

Te ayuda a ver el mundo con otros ojos. Durante el trayecto, las conversaciones entre escritores fluyen casi con naturalidad. Nerea Llanes asegura que le fascina observar a la gente en los trenes. Siempre me da curiosidad qué historias traerán los pasajeros a bordo.

La autora reconoce además que suele buscar el consejo que también quieren trasladar a niños y adolescentes. Raquel Díaz Reguera, especializada en literatura infantil y juvenil, defiende la importancia de acercar los libros a los más pequeños. Tenemos. La autora recordaba además cómo la lectura marcó su infancia.

Y quizá esa fue precisamente la sensación que dejó este viaje en todos y cada uno de ellos: la de un grupo de escritores compartiendo durante unas horas algo cada vez más escaso: tiempo, conversación y silencio. Historias que pueden marcar un momento. Este Tren de la Cultura, que partió de Sevilla con destino a Madrid, no solo unió dos estaciones, sino que creó un espacio de reflexión y conexión humana en medio de la vorágine digital.

Los escritores, entre los que se encontraban autores consagrados y noveles, coincidieron en que el tren ofrece un remanso de paz y creatividad. A bordo, se intercambiaron libros, se firmaron dedicatorias y se compartieron anécdotas sobre el oficio de escribir. La experiencia se convirtió en un microcosmos donde las pantallas quedaron a un lado y las palabras tomaron el protagonismo.

El viaje forma parte de una iniciativa cultural más amplia que busca promover la lectura y el diálogo entre autores y lectores. En un contexto donde el tiempo parece esfumarse entre notificaciones y desplazamientos infinitos, estos escritores reivindican la pausa, la conversación y el silencio como herramientas esenciales para la creación y la comprensión del mundo.

La Feria del Libro de Madrid, que arranca este año con fuerza, encuentra en este tren un símbolo de la literatura como vehículo de encuentro. Para los participantes, el recuerdo perdurará como una de esas experiencias que trascienden lo cotidiano y que demuestran que, incluso en una era de vértigo, todavía es posible detenerse a leer, a escribir y a compartir historias.

El evento, que congregó a una docena de escritores de distintos géneros, también sirvió para debatir sobre el papel de la inteligencia artificial en la literatura, el futuro de las librerías y la importancia de fomentar la lectura desde la infancia. Hubo momentos de humor, de emoción y de reflexión profunda. Al llegar a Madrid, los viajeros se despidieron con la promesa de continuar el diálogo en la feria.

Mientras, el tren continuó su ruta, quizás llevando consigo el eco de las historias compartidas. Porque, como bien dijo uno de los autores, cada viaje es una historia y cada historia es un viaje





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