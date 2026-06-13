El Tour Auvergne-Rhône-Alpes se jugará con Juan Ayuso y Jorgenson después de la caída de Seixas. El australiano (Red Bull-BORA) logró conservar el maillot amarillo después de perder 2:33 en esta dura etapa de montaña.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes se jugará con Juan Ayuso y Jorgenson después de la caída de Seixas . El australiano (Red Bull-BORA) logró conservar el maillot amarillo después de perder 2:33 en esta dura etapa de montaña.

Otros dos ciclistas se erigen como los únicos que podrían impedir el segundo triunfo del bajacaliforniano en una vuelta de una semana de prestigio después de su victoria en Tirreno-Adriático. Uno de ellos es el español Ayuso, que aventaja en 7 segundos a Del Toro después de lanzar un valiente ataque a falta de 7 kilómetros.

Por detrás, el ritmo mantuvo a los favoritos a unos 20 segundos de Ayuso, hasta que Del Toro decidió cambiar de ritmo a falta de 4 kilómetros e irse en persecución del español. Intentó soldarse a la rueda del mexicano cuando le alcanzó a falta de 1,5 kilómetros pero el de UAE le cambió el ritmo de inmediato, dejando fundido al alicantino, que perdió en meta 24 segundos.

El australiano sufrió una caída a falta de 96 kilómetros de meta y rodó descolgado del pelotón a más de 3 minutos. Con la ayuda de sus compañeros de equipo, logró reintegrarse en el grupo de favoritos a falta de 37 kilómetros gracias al espectacular trabajo final de su gregario.

El ciclista francés de 19 años, que se queda 6º en la general a 1:54 del líder, será el juez definitivo de esta carrera en una etapa final de 120 kilómetros con dos primeras subidas y un final en alto que podría decidir el destino de la carrera. El australiano tiene 49 segundos de ventaja sobre Del Toro, que intentará recuperarlos en la última etapa.

Ayuso y Jorgenson también tendrán que hacer un gran esfuerzo para impedir el segundo triunfo del bajacaliforniano en una vuelta de una semana de prestigio. La carrera se jugará en una etapa final de 120 kilómetros con dos primeras subidas y un final en alto que podría decidir el destino de la carrera. El australiano tiene 49 segundos de ventaja sobre Del Toro, que intentará recuperarlos en la última etapa.

Ayuso y Jorgenson también tendrán que hacer un gran esfuerzo para impedir el segundo triunfo del bajacaliforniano en una vuelta de una semana de prestigio





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