El TJUE resolverá sobre los gastos del procés y la acusación de terrorismo a los CDR

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si la acusación de terrorismo a miembros de los CDR es conforme al derecho comunitario. La decisión abordará cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, y analizará la compatibilidad de la ley de amnistía con las normas europeas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) está llamado a resolver dos asuntos de gran relevancia jurídica y política que afectan directamente a España y a la situación en Cataluña.

Por un lado, el tribunal con sede en Luxemburgo deberá pronunciarse sobre si los gastos derivados del proceso independentista catalán, conocido como procés, pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, tal como ha planteado el Tribunal de Cuentas. Esta cuestión prejudicial busca clarificar si la utilización de fondos públicos por parte de los entonces gobiernos catalanes para promover la independencia constituyó un menoscabo de las cuentas comunitarias, lo que podría acarrear responsabilidades contables para los expresidentes y otros altos cargos de la Generalitat.

En segundo término, el TJUE examinará la acusación de terrorismo formulada contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), cuestionando si dicha calificación se ajusta a la normativa europea en la materia, específicamente a la directiva de lucha contra el terrorismo. Ambas cuestiones han sido remitidas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional, respectivamente, y su resolución tendrá un impacto significativo en los procedimientos judiciales en curso en España.

El abogado general de la Unión Europea, Nicholas Emiliou, ha presentado sus conclusiones, que si bien no son vinculantes, suelen orientar la decisión final del tribunal. En sus observaciones, el letrado explícitamente niega que los gastos del procés pudieran considerarse como un perjuicio directo al presupuesto de la UE, señalando que no existe un vínculo de conexión directa, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó pruebas de que se hubieran utilizado fondos procedentes del presupuesto comunitario para financiar la causa independentista.

Esta postura desmonta el argumento central de la institución auditora, que había sugerido que la secesión hubiera reducido la Renta Nacional Bruta de España y, por ende, su contribución al presupuesto europeo. Emiliou refutó esta lógica comparándola con la salida del Reino Unido de la UE, un evento que también afectó al presupuesto pero que no fue declarado ilegal.

Respecto a la acusación de terrorismo a los CDR, el abogado general sostiene que la ley de amnistía aprobada en España no constituye una autoamnistía, ya que no busca proteger a un régimen político, sino dar respuesta a una situación excepcional con objetivos de normalización institucional y reconciliación. Además, considera que la extinción parcial y temporal de la responsabilidad penal que establece la ley es compatible con la directiva antiterrorista, siempre que se excluyan los delitos graves contra la vida y la integridad física, tal como hace la norma.

No obstante, Emiliou sí advierte de que el plazo de dos meses que la ley otorga a los jueces para decidir sobre la aplicación de la amnistía podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que supone un punto de fricción que el TJUE deberá dilucidar. Por otro lado, el Tribunal Supremo español ya se ha pronunciado sobre la amnistía en el caso del expresidente Carles Puigdemont, denegando la suspensión del delito de malversación y evitando así una amnistía total.

Puigdemont ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero la sentencia del TJUE, que podría llegar en los próximos meses, será fundamental para definir su eventual regreso a España y el futuro procesal de muchos otros investigados. Cabe recordar que el pasado 13 de noviembre el abogado general ya emitió un dictamen que avalaba los aspectos principales de la ley de amnistía, considerando que no perjudica a las finanzas europeas y responde al interés general.

Aunque sus conclusiones no son obligatorias, estadísticamente el TJUE suele seguirlas en la gran mayoría de los casos. Por tanto, este veredicto pondrá fin a la inseguridad jurídica que rodea estos dos asuntos y establecerá un precedente importante en la interpretación del derecho europeo en materia de responsabilidad financiera y de cooperación penal entre Estados miembros, con implicaciones que van más allá del contexto español





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