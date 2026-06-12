El TJUE decidirá el 16 de julio sobre la ley de amnistía para el procés

La justicia europea resolverá las cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la amnistía a los gastos del 1-O y el caso de los CDR, tras el dictamen favorable del abogado general.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) se pronunciará el próximo 16 de julio sobre la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez.

La sala grande del tribunal con sede en Luxemburgo debe resolver las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas respecto a la aplicación de la medida de gracia en la causa por los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017, así como las cuestiones prejudiciales de la Audiencia Nacional en el caso de la Operación Judas contra los Comités de Defensa de la República (CDR).

Este fallo llega después de que el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, emitiera una opinión no vinculante el pasado noviembre en la que se mostró favorable a la aplicación de la amnistía tanto para los gastos del procés como para los presuntos delitos de terrorismo atribuidos a los CDR, aunque con algunas objeciones de procedimiento. La decisión del TJUE es esperada con gran expectación por decenas de líderes y activistas independentistas que están pendientes de esta resolución para beneficiarse de la amnistía, aunque también dependen de lo que determine el Tribunal Constitucional español.

La ley de amnistía, que entró en vigor el 11 de junio de 2024, fue pactada entre el PSOE y los partidos independentistas como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Su objetivo declarado es la normalización institucional, política y social en Cataluña, eximiendo de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el proceso independentista.

Sin embargo, ha generado una fuerte polémica y ha sido recurrida por el Partido Popular y Vox. Además, diversos tribunales han cuestionado su validez. El Tribunal Supremo se ha negado a aplicarla en casos de malversación que afectan a dirigentes como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, y ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por posible trato discriminatorio en función de la ideología, aunque el Tribunal Constitucional ya la ha desestimado.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de Vilanova i la Geltrú han elevado preguntas prejudiciales al TJUE sobre la compatibilidad de la norma con el derecho de la Unión Europea. En su dictamen, el abogado general Spielmann consideró que la amnistía para los gastos del procés es compatible con el derecho de la UE porque no existe un vínculo directo con los intereses financieros de la Unión, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Supremo.

Respecto al caso de los CDR, sostuvo que la ley es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo, ya que se aplica a hechos concretos y limitados en el tiempo, y excluye explícitamente los actos que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Spielmann también defendió que la ley no puede calificarse como una autoamnistía, respondiendo así a las críticas de la Comisión Europea.

No obstante, puso reparos de procedimiento, al considerar que los plazos impuestos al Tribunal de Cuentas para resolver sobre la amnistía son insuficientes y que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al impedir la comparecencia de algunas partes. La sentencia del TJUE, que se espera para el 16 de julio, tendrá un impacto significativo en el proceso independentista catalán y en la aplicación de la amnistía en otros casos pendientes





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