El TJUE decide sobre el futuro de los interinos: Una sentencia clave contra el abuso de la temporalidad en el sector público español

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre el caso Obadal, que podría obligar a España a tomar medidas para frenar el abuso de la contratación temporal en el sector público. La decisión, esperada con ansias por juristas y afectados, podría cambiar la situación de miles de interinos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) emite este martes 14 de abril un fallo crucial con implicaciones significativas para miles de interinos en España. Esta no es la primera vez que el tribunal de Luxemburgo aborda el uso indebido de la temporalidad en el empleo público español, pero la sentencia en el llamado caso Obadal promete marcar un punto de inflexión en la respuesta jurídica a este problema.

El TJUE deberá responder a dos preguntas clave. Primero, si la legislación española, que impide convertir en fijos a interinos con contratos temporales abusivos, es compatible con la legislación europea. Esto implica analizar la aplicación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la UE, que busca evitar el uso sucesivo de contratos de duración determinada. En segundo lugar, el TJUE considerará si el pago de una indemnización disuasoria superior a la actual, que es de 20 días de salario por año de servicio, sería una medida 'adecuada y suficiente' para cumplir con la normativa de la UE en la prevención y sanción de los abusos derivados de la contratación temporal en el sector público.

La decisión del TJUE llega a instancias del Tribunal Supremo español, que planteó una cuestión prejudicial a finales de mayo de 2024, tras las dudas surgidas a raíz de una sentencia del tribunal europeo del 22 de febrero. Este fallo de febrero ya criticaba la legislación española por no frenar el abuso de la contratación temporal, sugiriendo, entre otras medidas, la posibilidad de convertir a los interinos en personal fijo. Posteriormente, en junio de 2024, el TJUE reafirmó esta postura, avalando la conversión a fijos como una medida sancionadora, siempre y cuando no contradiga la legislación nacional.

El caso que el TJUE debe resolver se origina en la demanda de una trabajadora pública a la Comunidad de Madrid en 2021, que se quejaba de su situación de temporalidad abusiva. La empleada, cuya identidad se mantiene en el anonimato y que ha publicado su testimonio en la Plataforma FijezaYa, destaca que esta lucha representa la de muchos: 'Esta lucha nunca ha sido solo mía. Es la lucha de cientos de miles de personas que han sostenido durante años los servicios públicos en situación de abuso de temporalidad, incluso en los momentos más duros, como ocurrió durante la pandemia'.

La realidad en España es que la tasa de temporalidad en el sector público supera el 32%, afectando a cerca de un millón de empleados públicos, una cifra muy por encima del 8% establecido por la UE. Ante este escenario, la expectación ante la sentencia del TJUE es alta. Diversos juristas, consultados por este medio, expresan su deseo de que el fallo clarifique la situación y establezca criterios precisos para litigar en los tribunales. El letrado Jaime Rodríguez destaca que esperan una respuesta clara que permita una aplicación efectiva en los tribunales. Javier Arauz, abogado especializado en reclamaciones de interinos, también se muestra optimista, especialmente tras el reconocimiento del Abogado General de la UE de que el sistema legal español carece de medidas eficaces para sancionar los abusos. Arauz considera que una decisión favorable al respecto sería un 'varapalo' para las administraciones, los tribunales y el legislador, obligando a un cambio en la normativa y la jurisprudencia.

Gerardo Pérez Sánchez, abogado y experto en Derecho Constitucional, analiza los obstáculos que enfrentan aquellos que buscan reclamar por el abuso de la contratación temporal. Pérez destaca que los juzgados a menudo se encuentran con la falta de regulación específica sobre la materia, lo que obliga a recurrir a la directiva europea. También señala la resistencia a aplicar la jurisprudencia del TJUE, que prohíbe el uso de puestos temporales para necesidades permanentes y exige compensar a los trabajadores perjudicados. La falta de normas claras dificulta la aplicación de estas directrices. Pérez confía en que el TJUE mantenga su postura y espera que la sentencia sea lo suficientemente contundente para que el Tribunal Supremo se vea obligado a modificar su jurisprudencia y a compensar a los afectados, ya sea mediante la consolidación de empleo o a través de indemnizaciones.

El futuro de miles de interinos depende, en gran medida, del impacto que tenga este fallo del TJUE.





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