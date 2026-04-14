El TJUE cuestiona las medidas españolas contra el abuso de contratos temporales en el sector público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea critica la ineficacia de las medidas españolas para sancionar el uso abusivo de contratos temporales en el sector público, poniendo en duda la protección de los interinos y la estabilidad laboral.

Varapalo de la UE a España por el trato a los interinos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) ha emitido una sentencia este martes que cuestiona la efectividad de las medidas españolas para combatir el uso abusivo de contratos temporales en el sector público . La decisión judicial, surgida a raíz del Caso Obadal, pone en entredicho la adecuación de las herramientas legales implementadas en España para proteger a los trabajadores interinos de la precariedad laboral. El fallo del TJUE considera que las soluciones propuestas por el sistema legal español, como la transformación de contratos temporales en relaciones laborales indefinidas no fijas y la indemnización en el momento de la extinción del contrato, no son suficientes para sancionar adecuadamente el abuso ni para eliminar las consecuencias de incumplimiento del Derecho de la UE. Se argumenta que estas medidas no logran estabilizar el empleo de los trabajadores afectados y perpetúan la inestabilidad laboral.

El TJUE, en su dictamen, subraya que la transformación de contratos temporales en relaciones indefinidas no fijas no erradica la precariedad. Esta modalidad, que permite a los trabajadores permanecer en su puesto hasta la cobertura definitiva de la plaza a través de un proceso selectivo, pero sin la seguridad de un contrato indefinido fijo, no ofrece una solución completa. El tribunal destaca la importancia de la estabilidad laboral como un elemento fundamental para la protección de los trabajadores. Asimismo, la sentencia rechaza la idea de que las indemnizaciones previstas en la legislación española al finalizar la relación laboral puedan solucionar los problemas derivados del uso abusivo de contratos temporales en todas las circunstancias. La justicia europea enfatiza que la aplicación de estas indemnizaciones no garantiza la reparación total del daño causado a los trabajadores que han sufrido este tipo de abuso.

Adicionalmente, el TJUE cuestiona la eficacia de los procesos selectivos como medida para prevenir y castigar el abuso de la temporalidad. Aunque se valora la experiencia previa y el tiempo de servicio de los trabajadores, el tribunal observa que esta valoración no se limita a aquellos que han sido víctimas de abuso. El fallo señala que incluso en estos procesos, la persona afectada puede no participar o no superar las pruebas. Además, la valoración de la experiencia favorece a todos los trabajadores temporales, independientemente de si han sido objeto de abuso o no. El caso Obadal, que ha desencadenado esta decisión, involucra a una cuidadora de niños que ha trabajado con contratos temporales sucesivos desde 2016 en un centro educativo público de Madrid. Los tribunales españoles habían resuelto el caso estableciendo una relación laboral indefinida no fija. Tras esta decisión, el caso llegó al Tribunal Supremo, que, ante las dudas sobre la conformidad de la normativa española con el Derecho de la UE, elevó una consulta al TJUE. La sentencia del TJUE pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas laborales en España para asegurar una protección efectiva de los trabajadores temporales y un cumplimiento riguroso de la legislación europea





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