El Tiranosaurio: Más que un Cazador, un Oportunista del Cretácico

Un análisis de fósiles en Montana revela que los tiranosáuridos practicaban la carroña, alternando la caza con el consumo de cadáveres para optimizar su energía.

Desde hace décadas, la figura del Tyrannosaurus rex ha dominado la imaginación colectiva, consolidándose como el símbolo máximo del poder y la ferocidad en el periodo Cretácico .

El cine, la literatura y los documentales han construido una narrativa donde este gigante era el depredador perfecto, una máquina de matar cuya fuerza mandibular y tamaño imponente dejaban sin espacio a cualquier otro carnívoro. Sin embargo, esta visión simplista a menudo ignora una realidad biológica fundamental que observamos en los grandes cazadores de la actualidad. En la naturaleza, la eficiencia energética es la regla de oro.

Animales como las hienas, los buitres o los dragones de Komodo no desperdician sus fuerzas cazando si tienen a su disposición un cadáver fresco o restos abandonados por otros. Esta capacidad de alternar entre la caza activa y la carroña es lo que permite a muchas especies sobrevivir en entornos competitivos, y es muy probable que los tiranosáuridos hayan seguido una estrategia similar para optimizar sus recursos.

Un descubrimiento reciente en la Formación Judith River, ubicada en Montana, ha aportado pruebas tangibles sobre este comportamiento oportunista. Un equipo de investigadores, liderado por Josephine Nielsen de la Universidad de Aarhus, analizó un hueso fosilizado perteneciente a un tiranosaurio de dimensiones considerables, estimado entre los 10 y 12 metros de longitud. Lo más sorprendente del hallazgo fueron 16 marcas de dientes grabadas en el metatarsiano, que es uno de los huesos del pie.

El estudio, publicado en la revista Evolving Earth, indica que estas marcas no fueron el resultado de una pelea territorial o un ataque agresivo entre individuos vivos, ya que el fósil no muestra ninguna señal de cicatrización ósea. En su lugar, las evidencias sugieren que un tiranosaurio mucho más pequeño, probablemente un ejemplar juvenil o subadulto de unos seis metros, aprovechó el cadáver de su pariente mayor para alimentarse, demostrando que la carroña era una práctica común incluso entre miembros de la misma especie.

La ubicación de las mordeduras fue la clave fundamental para descifrar la historia detrás del fósil. Las marcas se concentraban específicamente en la parte inferior del pie, una zona donde el tejido muscular y la carne son mínimos. Esto implica que el animal que se alimentó lo hizo en una fase muy tardía de la descomposición, cuando la mayor parte de la carne ya había desaparecido o había sido consumida por otros depredadores.

El juvenil habría utilizado sus dientes delanteros para raspar los últimos restos adheridos al hueso, un comportamiento típico de los carroñeros que buscan exprimir hasta la última gota de nutrientes de un cuerpo en descomposición. Para llegar a esta conclusión, los científicos emplearon tecnología de vanguardia, utilizando escaneados tridimensionales de alta resolución que permitieron estudiar cada surco y hendidura en un entorno virtual, evitando así dañar la pieza original que era demasiado delicada para ser manipulada constantemente.

Este análisis se apoyó en el sistema CM, una metodología moderna diseñada específicamente para el estudio de mordeduras fósiles, que evalúa la profundidad, la inclinación y la distancia entre las marcas. Al reconstruir la acción de la mandíbula, los investigadores pudieron descartar la erosión natural y confirmar que los patrones eran totalmente compatibles con la dentadura de un tiranosáurido.

Este hallazgo no pretende rebajar la categoría del T-rex a un simple recolector de sobras, sino más bien elevar nuestra comprensión de su ecología. Al igual que los leones o los cocodrilos modernos, estos dinosaurios eran depredadores oportunistas. Podían dominar su ecosistema mediante la caza, pero no tenían reparos en aprovechar la carroña si eso significaba ahorrar energía vital.

Además, este estudio resalta cómo la digitalización de los fósiles está abriendo una nueva era en la paleontología, permitiendo distinguir con precisión quirúrgica entre un ataque, una alimentación sobre cadáveres y un accidente geológico





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