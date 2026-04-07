El Tesoro español coloca con éxito 6.439,25 millones en letras con rentabilidades al alza

El Tesoro Público español ha subastado con éxito letras a seis y doce meses, registrando un aumento en las rentabilidades. La demanda de los títulos supera la oferta, y el mercado anticipa subidas de tipos de interés.

El Tesoro Público español llevó a cabo una exitosa subasta de letras del Tesoro, colocando un total de 6.439,25 millones de euros en títulos a seis y doce meses. El evento, celebrado este martes, reflejó un aumento significativo en las rentabilidades ofrecidas, especialmente en los bonos a un año, donde los intereses alcanzaron niveles observados por última vez en septiembre de 2024.

Este repunte en las tasas de interés se atribuye a las expectativas del mercado sobre posibles subidas de tipos por parte de los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo (BCE), en un esfuerzo por controlar la inflación exacerbada por el conflicto en Oriente Próximo. La demanda de los títulos españoles superó ampliamente la oferta, con más de 8.600 millones de euros solicitados por los inversores, demostrando el continuo interés en la deuda pública del país. Adicionalmente, se destaca que las decisiones gubernamentales, como la no adaptación del IRPF a la inflación, están generando preocupaciones y costos adicionales para los contribuyentes, impactando entre 250 y 2.163 euros anuales por persona.\En detalle, la subasta a seis meses adjudicó 2.050,56 millones de euros, con una demanda que superó los 3.300 millones. El interés marginal se situó en el 2,391%, un aumento considerable en comparación con el 2,077% de la emisión previa y el nivel más alto desde enero de 2025. Por otro lado, en la subasta de letras a doce meses, se colocaron 4.388,69 millones de euros, frente a una demanda de 5.328 millones. La rentabilidad media alcanzó el 2,640%, también superior al 2,137% de la subasta anterior y la más alta desde septiembre de 2024. Este aumento en las tasas refleja las condiciones del mercado y la percepción de riesgo por parte de los inversores. Paralelamente, se observa inquietud en el sector empresarial, especialmente en las grandes compañías energéticas, ante las posibles iniciativas del Gobierno en la Unión Europea relacionadas con un nuevo impuesto. El mercado financiero está a la espera de futuras acciones del Gobierno, así como de las decisiones que tomen los bancos centrales, claves para entender la evolución de los mercados de deuda.\El calendario de emisiones del Tesoro Público continuará esta misma semana con una nueva subasta el jueves 9 de abril, en la que se pondrán a la venta bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de colocar entre 5.250 y 6.750 millones de euros. Esta subasta incluirá bonos a 3 años (cupón del 2,35%), bonos a 5 años (cupón del 2,60%), obligaciones a 10 años (cupón del 3,30%) y obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años (cupón del 1,15%). Los tipos de interés marginal de referencia para esta emisión se establecen en el 2,404% (bonos a 3 años), 2,943% (bonos a 5 años), 3,484% (obligaciones a 10 años) y 1,301% (obligaciones indexadas a la inflación a 10 años). Tras las emisiones de esta semana, el Tesoro volverá al mercado el 14 de abril con letras a tres y nueve meses, y el 16 de abril con otra subasta de bonos y obligaciones, completando así las operaciones del mes





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