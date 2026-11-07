El Tenerife suspende el partido ante el Granada en homenaje a Jesús García

El Club Deportivo Tenerife canceló su enfrentamiento con el Granada CF tras el trágico fallecimiento del futbolista Jesús García, honrando su memoria con emotivos discursos y cánticos del estadio.

El Club Deportivo Tenerife decidió suspender el encuentro de Liga programado contra el Granada CF para este fin de semana, una medida inmediata dictada por la magnitud de la tragedia reciente que ha impactado profundamente a la entidad y a su afición.

Esta decisión refleja el respeto absoluto por la pérdida sufrida, priorizando el duelo y la solidaridad institucional sobre la obligación deportiva de disputar la jornada competitiva programada.

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El dolor compartido por la entidad

Los aficionados no dudaron en cantar el nombre de Jesús en el estadio, recordando su memoria con una muestra colectiva de dolor que envolvió las gradas antes de la cancelación.

Varias personalidades del club fueron dedicándole discursos al jugador fallecido, estableciendo un puente emocional entre la directiva y la base social del equipo en este momento de duelo.

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Nadie está preparado para estar aquí en un momento como este, ni encontrar las palabras para despedir a alguien que estuvo hasta el otro día en el vestuario, reconociendo la dificultad del instante.

Homenajes emotivos de la directiva

El presidente del Tenerife recordó al futbolista de manera muy emotiva durante los actos, destacando que era alguien cercano para los que lo necesitaban y que su timidez desaparecía dentro del área.

La directiva señaló que ya no habrá más goles por parte de Jesús, pero sí un recuerdo que permanecerá para siempre, asegurando que el futbolista seguirá formando parte de las vidas de todos.

Se hizo hincapié en que esto es mucho más que un club, definiendo la institución como una familia que protege a sus miembros más allá de las líneas deportivas y los resultados competitivos.

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Consecuencias inmediatas en la competición

La suspensión del partido ante el Granada CF deja sin resolver el resultado deportivo de la jornada, dejando a la afición sin el desahogo tradicional que ofrecen los encuentros.

Las temporadas pasan y las camisetas se defienden, pero el silencio impuesto por la tragedia domina actualmente las noticias deportivas relacionadas con el equipo tinerfeño y su rival.

Este acontecimiento marca el inicio de un periodo de reflexión y honor póstumo para Jesús García, situando la humanidad por encima de la exigencia de la agenda deportiva habitual.