El TEDH: un tribunal de derechos humanos con independencia judicial y adaptación a los tiempos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no actúa como un tribunal casacional, sino como un órgano de supervisión subsidiaria que garantiza el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su interpretación evolutiva del tratado le ha permitido abordar temas sociales relevantes, como la eutanasia o la migración, manteniendo su independencia judicial frente a críticas políticas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no puede considerarse como un tribunal 'casacional' europeo en materia de derechos humanos. Su función no es jerárquica respecto a las jurisdicciones internas, ya que el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos se basa en la responsabilidad compartida.

Tras la intervención de los jueces nacionales, el TEDH actúa como un órgano de supervisión subsidiaria, sin ser una cuarta instancia ni un tribunal encargado de garantizar la uniformidad jurídica. Su misión es velar por el cumplimiento de las garantías del Convenio en derechos humanos y libertades fundamentales.

Desde su creación en 1950, el TEDH ha tenido que pronunciarse sobre asuntos sociales no previstos inicialmente, como el aborto, el cambio climático, el suicidio asistido, la esclavitud doméstica o el derecho a llevar el velo islámico en centros educativos. Su prioridad es mantenerse a la altura de las funciones judiciales que le han sido conferidas, interpretando el Convenio de manera evolutiva y pragmática, adaptándolo al contexto actual.

En mayo del año pasado, nueve países miembros del Consejo de Europa criticaron al TEDH por su interpretación del Convenio en materia de protección de migrantes irregulares. Aunque el tribunal no interviene en debates políticos, el artículo 32 del Convenio le otorga la capacidad de interpretar el tratado y decidir su evolución, garantizando su independencia judicial.

Desde entonces, el secretario general del Consejo de Europa ha impulsado un informe sobre temas migratorios, que aborda la expulsión de extranjeros criminales, la instrumentalización de la inmigración en Europa Oriental y los flujos masivos de solicitantes de asilo en el Mediterráneo. Esta iniciativa busca elaborar una declaración política que equilibre las preocupaciones de los estados con los principios del tribunal.

En España, el caso de Noelia, una joven a la que se le practicó eutanasia tras la autorización del TEDH, ha reavivado el debate sobre los límites de la muerte asistida. El tribunal ha recordado que, aunque los estados son soberanos en el control de fronteras, su independencia judicial es fundamental para garantizar los derechos humanos





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