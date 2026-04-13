El Teatro Real presenta 'La novia vendida' de Smetana, una ópera checa fundacional

El Teatro Real estrena 'La novia vendida' de Bedřich Smetana, con una nueva puesta en escena dirigida por Laurent Pelly y Gustavo Gimeno. La ópera, ambientada en un pueblo bohemio, narra una historia llena de humor y emoción, abordando temas sociales y culturales de la Checoslovaquia del siglo XIX. Un siglo después de su estreno en el Teatro Real, la producción promete ser una experiencia inolvidable.

Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real , con su habitual entusiasmo publicitario, promociona las virtudes de la próxima producción del coliseo madrileño: 'La novia vendida'. Se trata de una obra de Bedřich Smetana , célebre principalmente por su composición 'Mi patria', que se estrenará el martes 14 en una nueva puesta en escena coproducida por la Opéra National de Lyon (Francia), la Oper Köln (Alemania) y el Théâtre Royal de La Monnaie de Bruselas (Bélgica). La dirección escénica estará a cargo del francés Laurent Pelly , reconocido por su habilidad para la comedia, mientras que la batuta la llevará el valenciano Gustavo Gimeno , en su primera temporada como director musical del teatro.

Estrenada en Praga en septiembre de 1870, con libreto del escritor nacionalista checo Karel Sabina, 'La novia vendida' es, según Matabosch, un título fundacional. Fue el primer intento de crear una ópera checa a finales del siglo XIX, encarnando los valores y características nacionales de Checoslovaquia, promoviendo la idea de una nación-estado con idioma, cultura, creatividad y derecho a existir. La obra llegó al Teatro Real en marzo de 1924, un año antes de su cierre, y no se ha vuelto a presentar en su escenario desde entonces. El reparto de esta nueva producción, un siglo después del estreno original, incluye a Svetlana Aksenova y Natalia Tanasii como Mařenka, Pavel Černoch y Sean Panikkar como Jeník, y Günther Groissböck y Martin Winkler como Kekal, entre otros. La ópera, ambientada en un pueblo bohemio, narra la historia de Mařenka, una campesina prometida en matrimonio por sus padres a Vasek, un joven rico pero simplón, a pesar de estar enamorada de Jeník, hermanastro secreto de Vasek. La trama se desarrolla con enredos y astucias, culminando en un final feliz tras la revelación de la verdad.

El trasfondo de la obra, aunque humorístico, aborda un problema social de la Checoslovaquia de la época: la difícil situación de los hijos primogénitos de los campesinos checos, especialmente ante el nuevo matrimonio de sus padres y los conflictos por la herencia. La ópera, en palabras del compositor Bohuslav Martinů, es 'la ópera de la felicidad humana', mientras que Gustavo Gimeno la describe como 'luminosa'. Es una obra importante, muy representada en Centroeuropa, aunque menos conocida en España. Gimeno destaca su accesibilidad, su elegancia y su capa de melancolía e intimidad típicas de la música checa, así como la influencia del folclore checo y, según su criterio, de Mozart. Laurent Pelly, con su experiencia en la comedia, promete una puesta en escena que resalte la comicidad de la obra, como ha demostrado en montajes emblemáticos como 'La fille du regiment' y otras producciones en teatros de renombre internacional. La obra es una obra maestra con una trama divertidísima que promete arrancar risas y sorprender al público.





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