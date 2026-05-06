El Teatro Real acoge la innovadora visión de Julieta y Romeo del Real Ballet de Suecia

Una exploración profunda de la tragedia de Shakespeare bajo la coreografía de Mats Ek, fusionando la técnica clásica con la danza contemporánea y música de Chaikovski.

El Teatro Real de Madrid se convierte una vez más en el epicentro de las artes escénicas al abrir sus puertas a una de las instituciones coreográficas más prestigiosas y antiguas del planeta: el Real Ballet de Suecia.

Fundada en el año 1773 bajo el mandato del Rey Gustavo III, esta compañía llega a la capital española para presentar una obra que desafía las convenciones del ballet tradicional. La pieza central de esta visita es Julieta y Romeo, una visión renovada de la tragedia de William Shakespeare, concebida por el eminente coreógrafo contemporáneo Mats Ek.

Las representaciones, programadas del 7 al 10 de mayo, cuentan con el acompañamiento sonoro de la Orquesta Titular del Teatro Real, dirigida por el maestro italiano Nir Kabaretti. Este último regresa a un escenario que guarda un vínculo emocional profundo, habiendo sido asistente del director musical Luis A. García Navarro hasta el fallecimiento de este en 1991, lo que añade una capa de nostalgia y respeto a la dirección orquestal de este montaje.

La obra, que tuvo su estreno original en la Ópera Real de Suecia en mayo de 2013 como parte de las celebraciones del ducentésimo cuadragésimo aniversario de la compañía, representa la primera incursión formal de Mats Ek en el universo shakesperiano. Un detalle fundamental que capta la atención del espectador es el orden inverso de los protagonistas en el título: Julieta y Romeo.

Según explica el propio coreógrafo, este cambio no es caprichoso, sino que responde a una intención narrativa clara. Para Ek, la esencia de la tragedia reside fundamentalmente en la asfixiante situación de Julieta frente a las imposiciones de su familia, especialmente el deseo del padre de imponerle un matrimonio forzado.

Mientras que Romeo posee un entorno más flexible gracias a la presencia de sus amigos Mercucio y Benvolio, Julieta se encuentra atrapada en una red de expectativas sociales y familiares que precipitan el desenlace fatal. Además, Ek menciona que esta inversión de nombres recupera el espíritu de los relatos originales italianos de Luigi da Porto, devolviendo la centralidad a la figura femenina.

En el ámbito musical, Mats Ek ha tomado una decisión disruptiva al rechazar la partitura de Sergei Prokofiev, la cual es casi omnipresente en las versiones clásicas de este relato. El coreógrafo manifiesta que, tras haber utilizado esa música en diversas producciones, sentía que la obra ya estaba demasiado integrada en su cuerpo, limitando su capacidad de innovación.

En su búsqueda de una alternativa que permitiera contar la historia desde un ángulo distinto, Ek recurrió a la genialidad de Piotr Ilich Chaikovski. A través de un montaje meticuloso de fragmentos seleccionados, el coreógrafo ha construido un tejido sonoro que incluye el Concierto para piano y orquesta número uno en si bemol menor, la Quinta Sinfonía en mi menor, la Suite orquestal número uno en re menor y el Capricho italiano.

Esta amalgama musical permite que el ballet se aleje de los clichés y se sumerja en una atmósfera emocionalmente densa y potente. El lenguaje de Mats Ek es reconocido por ser magnético y visceral, situándose firmemente dentro de la danza contemporánea.

No obstante, trabajar con el Real Ballet de Suecia, una compañía de raíces profundamente clásicas, ha requerido un proceso de adaptación mutua. Ek sostiene que el arte de la danza actual se beneficia de la disolución de las fronteras estrictas entre lo clásico y lo contemporáneo.

Para él, es esencial que los bailarines posean la base técnica del ballet clásico para ejecutar los grandes repertorios, pero que simultáneamente desarrollen la flexibilidad mental y física necesaria para responder a las exigencias de los coreógrafos modernos. Esta dualidad es la que permite que la obra brille, fusionando la precisión técnica con la expresividad cruda del movimiento contemporáneo.

Finalmente, la trayectoria de Mats Ek está intrínsecamente ligada a su madre, Birgit Cullberg, fundadora del Cullberg Ballet. Ek dirigió esta compañía entre 1985 y 1993, convirtiéndola en un referente mundial.

Sin embargo, al reflexionar sobre el presente de dicha institución, el coreógrafo muestra una mezcla de resignación y melancolía. Observa que el grupo ha evolucionado hacia una dirección artística totalmente distinta, llegando incluso a eliminar la palabra Ballet de su nombre. Aunque respeta la autonomía de la compañía para tomar sus propias decisiones creativas, siente que la esencia de lo que fue el Cullberg Ballet bajo su visión ha desaparecido.

A pesar de esto, y a sus 81 años, Mats Ek mantiene intacta su llama creativa. Con su más reciente obra, A Cup of Coffee, demuestra que el deseo de innovar y explorar el movimiento humano no conoce el paso del tiempo, dejando la puerta abierta a futuras creaciones siempre que se den las circunstancias adecuadas





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