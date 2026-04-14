El Teatro Fernán Gómez rinde homenaje a 'Pelo de tormenta' de Francisco Nieva, un hito del teatro español

El Teatro Fernán Gómez presenta una exposición sobre la icónica obra 'Pelo de tormenta' de Francisco Nieva, destacando su importancia en la escena española y la audacia de su estreno. La muestra incluye vestuario, fotografías y documentos originales del montaje.

El estreno de 'Pelo de tormenta' por un teatro público es un acto de justicia escénica y un acercamiento esencial a la obra de Francisco Nieva , figura clave del teatro español . Esta obra, descrita por Juan Ignacio García Garzón como un título seminal, marca un hito en la escena española. El Teatro Fernán Gómez presenta una exposición nostálgica que conmemora aquel montaje, reuniendo vestuario original, material fotográfico y documentos de la época.

La elección de 'Pelo de tormenta' para su primer montaje como director del Centro Dramático Nacional (CDN) sorprendió a muchos. Juan Carlos Pérez de la Fuente, responsable de aquel montaje, rememora los riesgos que implicaba estrenar una obra de un autor vivo, español y con renombre. A pesar de los desafíos, la producción fue un éxito, y Pérez de la Fuente permaneció en su cargo durante ocho años, realizando otras importantes producciones. La obra, considerada un auto sacramental a la inversa, es una alucinación que mezcla clasicismo y vanguardia, humor y crítica social.

La obra, escrita en París a principios de los años 60, estuvo sometida a censura y prohibiciones, lo que generó una leyenda en torno a ella. Francisco Nieva escribió 'Pelo de tormenta' buscando la libertad absoluta, sin restricciones ni censura. Pérez de la Fuente destaca que la obra es mucho más que una crítica al régimen de Franco; es una celebración de la identidad española, con sus contradicciones y su riqueza. La exposición del Teatro Fernán Gómez nos permite revisitar este importante montaje y reflexionar sobre la relevancia continua de Nieva y su obra





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