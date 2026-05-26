El Teatro de la Zarzuela presenta su próxima temporada con siete títulos

El Teatro de la Zarzuela ha presentado su próxima temporada con siete títulos, incluyendo nuevas producciones y recuperaciones. La temporada se completa con dos montajes dentro del habitual ciclo de teatro musical de cámara, conciertos, danza y espectáculos familiares.

El Teatro de la Zarzuela ha presentado su próxima temporada con siete títulos, incluyendo nuevas producciones y recuperaciones. La temporada se completa con dos montajes dentro del habitual ciclo de teatro musical de cámara, conciertos, danza y e spectáculos familiares .

Destaca una coproducción con el Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y el Theater Basel, que cerrará la temporada con 'El gato montés', de Ruperto Chapí. También se presentarán 'Venus y Adonis', la zarzuela de José de Nebra, y 'La bruja', una zarzuela barroca con libreto de Calderón de la Barca y música atribuida a Juan de Hidalgo.

La Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España tendrán su habitual temporada en el Teatro de la Zarzuela, con programas como 'Aión' y 'Carmen'. Los conciertos líricos incluirán un homenaje a Alfredo Kraus y una velada con la que se conmemora el 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

Además, se celebrarán cuatro veladas en el Ambigú con títulos como 'Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre' y 'Las rebeldes sumisas (Mujer y copla)'





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