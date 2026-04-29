El té RTD experimenta un crecimiento del 20% en España, impulsado por Fuze Tea

El mercado de té listo para beber en España está en auge, con un crecimiento cercano al 20%, liderado por Fuze Tea, que aumenta la penetración en hogares, la frecuencia de consumo y la innovación en sabores.

El mercado de té listo para beber (RTD) en España está experimentando un crecimiento significativo, con un aumento cercano al 20%. Este impulso es liderado por Fuze Tea , que no solo incrementa el número de hogares que compran la marca, sino que también aumenta la frecuencia de consumo y se expande con nuevos y atractivos sabores.

Los datos de 2025 revelan una expansión a doble dígito para la categoría, impulsada por una mayor activación del mercado y un cambio en los hábitos de los consumidores. Según Cristina García, directora de Foodservice y Restauración en Worldpanel by Numerator, cada vez más hogares incorporan el té RTD a sus compras habituales, y una vez que lo hacen, su consumo se intensifica rápidamente. Esto consolida la categoría como una opción recurrente dentro del repertorio de bebidas de los españoles.

En 2025, la categoría de té RTD creció un 18% tanto en volumen como en valor, con Fuze Tea consolidándose como la marca con mayor penetración en el mercado. Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) tiene la ambición de duplicar el valor de esta categoría en España para el año 2030.

Este crecimiento no solo se refleja en el volumen de ventas, sino también en un aumento de la base de compradores (+9,1% respecto al año anterior) y en la recurrencia del consumo. La compra media también ha aumentado un 10,4%, impulsada por una mayor frecuencia de compra (+11,1% respecto al año anterior).

Estos datos posicionan al té RTD como la categoría con mayor ganancia de penetración y el mayor crecimiento dentro del sector de bebidas, destacando como el principal motor de esta expansión en el mercado actual. Fuze Tea, tras su lanzamiento y consolidación como la única marca de té RTD de Coca-Cola en España desde enero de 2025, ha jugado un papel fundamental en dinamizar la categoría.

Fuze Tea ya está presente en más de 3,1 millones de hogares españoles, y un 43,2% de los consumidores de la marca repiten su compra, lo que indica una fuerte capacidad de captación y fidelización. El crecimiento de la categoría se apoya en las marcas de fabricante, que concentran el 70% del crecimiento total y fortalecen su posición frente a las marcas de distribución.

Javier Murga, Director Asociado de Gestión de Categorías de Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners, destaca que Fuze Tea está contribuyendo a consolidar el papel del té RTD en el lineal, impulsando su visibilidad, dinamismo y capacidad para atraer nuevos consumidores y aumentar la frecuencia de compra. Además, el perfil de consumo del té RTD está evolucionando, ampliando su alcance a segmentos de población donde históricamente tenía menor presencia.

Si bien tradicionalmente era más popular entre los jóvenes, ahora también está ganando terreno entre otros grupos de edad, lo que confirma su capacidad para romper barreras y consolidarse como una opción transversal en el mercado de bebidas. El 12,9% de su volumen proviene de hogares menores de 35 años, un 21% por encima del promedio de la categoría, y el 50% de su volumen se genera en hogares menores de 49 años, un 25% por encima del promedio.

Esta evolución está directamente relacionada con el sabor y la innovación, factores clave en la elección del consumidor. Fuze Tea continúa ampliando su propuesta con nuevos sabores, como Fuze Tea Té Verde-Lima Menta, una opción refrescante para el verano. La capilaridad y el despliegue comercial de Coca-Cola Europacific Partners, con 58 delegaciones comerciales y una amplia red de distribución en Horeca y conveniencia, son claves para escalar la categoría





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