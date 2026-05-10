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El talento y la transición en el sector del transporte marítimo

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El talento y la transición en el sector del transporte marítimo
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📆5/10/2026 2:42 PM
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El informe "El desafío del talento en los puertos españoles" elaborado por Ocean Capital Partners (OCP) y consultado por Europa Press, revela cómo la especialización técnica y digital se convierten en un requisito clave para los puertos y sus trabajadores. La transición a perfiles más tecnológicos marca una clara peningkatan hacia modelos laborales más avanzados y tecnológicamente intensos.

Según el informe "El desafío del talento en los puertos españoles", elaborado por Ocean Capital Partners (OCP) y consultado por Europa Press, este cambio a perfiles más tecnológicos convierte la especialización técnica y digital en un requisito clave, marcando una transición clara hacia un modelo laboral más avanzado y tecnológicamente intensivo.

El documento refleja que el empleo portuario estará marcado por transformaciones estructurales profundas, derivadas de la revolución de las rutas marítimas, la reconfiguración de las cadenas logísticas y una política industrial europea más activa. En este sentido, Europa está promoviendo la digitalización de la cadena logística a través de sistemas de información compartidos, lo que introduce nuevas competencias tecnológicas y refuerza la necesidad de apostar por la formación continua entre las plantillas, impulsando una mayor demanda de perfiles capaces de gestionar datos, verificar información y coordinar procesos más complejos

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