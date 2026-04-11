El 'TACO trade': El mercado anticipa los giros de Trump en la crisis de Irán y el impacto en la economía

La tradición del 'Taco Tuesday' se cruza con las tácticas financieras ante las retractaciones de Trump en la crisis de Irán, generando el 'TACO trade'. El mercado bursátil reacciona a los movimientos geopolíticos y sus efectos en la economía real, como el petróleo y la inflación. Se analiza el patrón de comportamiento de Trump y su impacto en las bolsas.

En Estados Unidos, la costumbre de comer tacos los martes por la noche es un producto de décadas de publicidad que ha sabido explotar la sonoridad del concepto en inglés, Taco Tuesday. Esta semana, esta tradición adquirió un significado particular, al menos para los operadores bursátiles.

La coincidencia con la reciente retractación de Donald Trump en sus amenazas, un patrón tan recurrente —incluso antes de la guerra en Irán, como sucedió con la aplicación de sus aranceles a nivel global— ha llevado al mercado a acuñar un acrónimo, en un guiño a la especialidad mexicana: TACO, de Trump Always Chickens Out (Trump siempre se acobarda). Esta práctica inusual intenta predecir el futuro en el peculiar mundo de 2026: tomar en cuenta a Trump sin creer todo lo que dice. El último retroceso se produjo en respuesta al más reciente ultimátum a Irán —el cuarto desde que inició la guerra— instando a la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde hace cinco semanas, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas mundiales. La confrontación se vivió con intensidad: desde cuentas regresivas en medios israelíes hasta apuestas multimillonarias en Polymarket. El cambio de rumbo llegó justo antes de que expirara el plazo, con el anuncio de un cese al fuego de dos semanas, y tuvo un impacto significativo en el precio del petróleo. El Brent, que había acumulado una revalorización superior al 60% desde el comienzo de la guerra, sufrió un desplome del 13% el miércoles, marcando su mayor caída diaria en seis años, y finalizó la semana en terreno negativo. Las Bolsas estadounidenses, referencia de los mercados internacionales, reaccionaron con una euforia más moderada. El S&P 500 apenas se movió durante el Taco Tuesday, cerrando (antes del cambio de guion) con una caída de solo el 0.16%, y experimentó un repunte del 2.5% después del anuncio del cese al fuego, a pesar de la drástica caída del Brent. Desde entonces, el índice ha tenido un crecimiento mínimo. Peter van der Welle, estratega multiactivos de Robeco, reconoce que “los mercados han reaccionado de forma moderada en relación con el nivel de riesgo geopolítico imperante”, aunque advierte que el riesgo de volatilidad aún persiste. El mensaje es claro: el mercado no se deja llevar por el pánico del ultimátum a Irán, pero tampoco se entrega a la euforia de una tregua aún inestable. Irán mantiene el estrecho cerrado y solo una docena de barcos lo han cruzado desde entonces, en consonancia con el flujo de la semana anterior. Louise Dudley, gestora de carteras de renta variable global en Federated Hermes, observa en una nota publicada este viernes, que coincide con el primer aniversario de la guerra arancelaria de Trump, que “los mercados aprenden a tolerar la volatilidad”. La experiencia con el regreso del republicano a la Casa Blanca sugiere un patrón de cambios, ya sea con los aranceles, la amenaza de anexar Groenlandia o ahora con la guerra en Irán. Commerzbank, en un informe publicado el martes, justo antes del anuncio del cese al fuego, subrayó que “cada vez que la situación se volvía precaria, es decir, cuando los mercados bursátiles estadounidenses se desplomaban, el presidente de EE UU daba marcha atrás”. Esta estrategia en Bolsa, consistente en esperar a que Trump retroceda, tiene un nombre: el TACO trade (operaciones de TACO). El argumento subyacente es que, por más radicales que sean las declaraciones del presidente, los mercados, con su impacto significativo en el PIB estadounidense, eventualmente lo contendrán. El propio secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, parece tener en cuenta esta lógica, como sugieren los acontecimientos no solo de este mes, sino del último año: hace 12 meses, con el mercado de deuda pública al borde del colapso, Trump anunció una tregua arancelaria de 90 días, una posibilidad que había negado categóricamente horas antes. El TACO trade cumplió un año el pasado jueves. Esta semana, según relató una columnista de Financial Times, el secretario del Tesoro Scott Bessent recomendó en una reunión privada con inversores de Wall Street no vender acciones, anticipando una pronta recuperación del mercado. Este pronóstico se confirmó después del anuncio del cese al fuego. Al igual que la guerra arancelaria hace un año, el conflicto en Irán ya está afectando la economía real estadounidense, más allá de las Bolsas, como se evidenció esta semana con los datos de inflación interanual de marzo, que superó el 3%. En febrero, la inflación se mantuvo por debajo del 1%. Lale Akoner, analista global de mercados de eToro, sostiene que “es probable que la volatilidad persista mientras la claridad macroeconómica vaya por detrás de los precios del mercado”. Mientras el estrecho permanezca cerrado, los riesgos sobre el suministro energético y, por ende, la incertidumbre económica continuarán. Irán mantiene el estrecho cerrado debido a su acusación a Israel de incumplir el acuerdo al persistir con los bombardeos en Líbano, mientras que EE UU e Israel afirman que ese frente no formaba parte del pacto original. La situación continúa siendo incierta, con el mercado evaluando constantemente los movimientos geopolíticos y económicos, y esperando señales claras sobre la estabilidad en la región





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