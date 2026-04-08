El 'TACO' de Trump: Amenazas y Retractaciones, una Constante en su Política

Análisis de las recurrentes retractaciones de Donald Trump después de lanzar amenazas, y el impacto de esta estrategia en la política internacional y la percepción de su liderazgo.

Donald Trump , demoró casi hasta el último instante, pero el martes finalmente anunció un acuerdo de alto el fuego con Irán , en un nuevo giro inesperado. Previamente, había lanzado amenazas severas, incluso prediciendo que 'moriría toda una civilización' esa misma noche.

Esta situación dio lugar a otro ejemplo de lo que se ha denominado como un 'TACO', un acrónimo que significa 'Trump Always Chickens Out' (Trump Siempre se Amedrenta) y que, en esencia, describe la tendencia del republicano a amenazar con acciones contundentes, solo para retractarse posteriormente. Esta dinámica, lejos de fortalecer su imagen, lo ha convertido en objeto de burla, incluso dentro de sus propias filas políticas. Este comportamiento, característico de sus estrategias, que parecen diseñadas para intimidar y obtener mínimos beneficios, se manifiesta de diversas formas, especialmente en el ámbito arancelario. Un ejemplo claro son los aranceles del 100% que anunció contra China, y que retiró tras reunirse con Xi Jinping, quien le garantizó el suministro de las valiosas tierras raras. \Otros momentos emblemáticos de esta conducta 'TACO' incluyen las amenazas a los europeos con gravámenes a productos como el vino, con el objetivo de obtener ventajas comerciales. Como resumió Mario Saavedra, corresponsal diplomático, en el programa Al Rojo Vivo, 'Amenaza a todo el mundo, las bolsas caen, da un paso atrás y las bolsas suben'. De manera similar, Trump presionó a los mexicanos en su primer mandato, afirmando que ampliaría el muro fronterizo y que serían los vecinos del sur quienes lo pagarían. Sin embargo, en una entrevista en la NBC, modificó su postura al admitir que 'los contribuyentes estadounidenses lo están pagando absolutamente'. Adicionalmente, se han observado 'TACOs' en cuestiones expansionistas, como cuando sugirió que Canadá se convertiría en el estado número 51 o la tan publicitada idea de anexar Groenlandia. 'La conseguiremos de una forma u otra', aseguró el republicano, antes de enfocar sus esfuerzos en Oriente Medio. La lista de estas situaciones podría ampliarse con la propuesta de una cúpula defensiva dorada o el acceso ilimitado a minerales. En el ámbito interno, uno de los 'TACOs' más lamentables e inaceptables fue el del 'experimento Minneapolis', donde el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sembró el terror entre la población migrante, resultando en dos muertes y fuertes protestas contra la represión. El repliegue de la policía antimigratoria ante las críticas generalizadas, fue descrito por Saavedra como 'un paso atrás en el gran salto adelante del proyecto MAGA de crear una América blanca'.\Independientemente de si estas acciones se deben a cobardía o a una falta de estrategia definida, lo cierto es que Trump oscila entre la bravuconería y la retirada, dejando al mundo en un estado de incertidumbre constante. Este patrón de comportamiento, marcado por amenazas grandilocuentes seguidas de repliegues inesperados, ha generado una percepción de inestabilidad y falta de fiabilidad en la política internacional. Las decisiones de Trump, a menudo impredecibles y contradictorias, han impactado en la economía global, las relaciones internacionales y la percepción de Estados Unidos en el mundo. El análisis de sus acciones revela una estrategia que, aunque a veces logra objetivos específicos, a menudo socava la confianza y la credibilidad. El uso de la amenaza como herramienta, seguido por la retirada, puede generar ganancias a corto plazo, pero a largo plazo, debilita la posición de liderazgo y la influencia de un país en el escenario mundial. La constante oscilación entre la confrontación y la negociación, el 'gallito a la gallina', caracteriza una política exterior que es, en gran medida, una fuente de preocupación y desconcierto para aliados y adversarios por igual





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