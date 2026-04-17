El susto de Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia: su hijo Odysseas sufre una grave caída en Florencia

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia tuvieron que viajar de urgencia a Florencia tras una aparatosa caída de su hijo Odysseas, quien se fracturó la cabeza. El incidente obligó a la familia a cancelar sus planes de Pascua y emprender un largo viaje en tren a Londres para su recuperación.

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia han compartido el mayor susto de sus vidas tras un inesperado incidente que obligó a un cambio radical de planes durante sus vacaciones. La pareja, que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en las paradisíacas Bahamas junto a sus hijos, tuvo que emprender un vuelo de urgencia a Florencia. El motivo no fue otro que una grave caída sufrida por su cuarto hijo, Odysseas , quien se golpeó la cabeza de manera seria.

Marie-Chantal Miller, empresaria y princesa, recurrió a sus redes sociales para compartir la angustia del momento, publicando un emotivo mensaje que resonó con sus seguidores: 'Ah, los silenciosos giros de la paternidad, incluso a medida que crecen, todavía tiran de tu corazón de las maneras más profundas'. La princesa detalló la situación con franqueza: 'Mi dulce Ody tuvo una mala caída y se fracturó la cabeza. Afortunadamente todo está bajo control ahora pero significó un cambio repentino de planes... Tuvimos que renunciar a nuestra Pascua ortodoxa con la familia y correr a Florencia para estar a su lado y traerlo a casa'.

Este percance les impidió celebrar la Pascua Ortodoxa en su habitual residencia de los Hamptons, una tradición que solían mantener cada mes de abril. Afortunadamente, el susto, a pesar de la gravedad del golpe, ha quedado en eso, un susto. Marie-Chantal ha compartido varias fotografías en sus redes sociales mostrando a su hijo Odysseas junto a ella, transmitiendo un mensaje de alivio y gratitud. 'Ha sido un soldado', escribió refiriéndose al hermano de Olympia de Grecia, evidenciando la fortaleza del joven ante la adversidad.

A raíz de la fractura, Odysseas no podrá volar durante un mes, lo que les obligó a realizar un largo viaje de regreso a Londres en tren. El trayecto, que cubre aproximadamente 1.500 kilómetros desde la ciudad italiana hasta la capital británica, puede extenderse por más de 17 horas. Sin embargo, tanto Marie-Chantal como Pablo de Grecia se mostraron firmes en su decisión de acompañar a su hijo en todo momento, garantizando su bienestar durante este complicado periodo. 'No es exactamente la Pascua que habíamos imaginado, pero estoy muy agradecida de que esté a salvo y recuperándose. Estoy profundamente agradecida a los maravillosos médicos y enfermeras en Florencia que lo cuidaron tan bien, y especialmente a sus queridos amigos que lo cuidaron hasta que llegamos. Significa mucho para mí. ♥️', añadió la nuera de Ana María de Grecia conmovida.

Este mensaje sugiere que Odysseas, de 21 años, se encontraba disfrutando de las vacaciones de Pascua en la Toscana acompañado de amigos cuando ocurrió el accidente. Nacido el 17 de septiembre de 2004 en el Hospital de Portland de Londres, Odysseas residió en la capital británica hasta 2017, año en que la familia se trasladó a Nueva York. Allí completó su educación secundaria en la prestigiosa Dwight School del Upper West Side, graduándose en mayo de 2023. Posteriormente, en septiembre del mismo año, inició sus estudios universitarios en Moda y Negocios en la Universidad de Nueva York.

La Pascua de este año ha sido, sin duda, una experiencia muy diferente para la familia. En lugar de la tradicional celebración en los Hamptons, donde solían congregarse para la Pascua Ortodoxa, asistiendo a un encuentro religioso en el que Pablo de Grecia y sus cuatro hijos varones (Constantino Alexios, Achileas, Aristides y Odysseas) participaban activamente en la procesión de la 'captura de la luz sagrada', este año la jornada transcurrió junto a Odysseas y sus amigos en la Toscana. La tradición en los Hamptons incluía también que el hijo de Constantino de Grecia fuera el encargado de preparar un delicioso cordero marinado y asado para el deleite de su familia.

Sin embargo, la prioridad absoluta este año ha sido la salud y recuperación de Odysseas, relegando las celebraciones a un segundo plano. La familia real griega, conocida por sus arraigadas tradiciones, ha demostrado una vez más la importancia de la unidad familiar ante la adversidad, adaptando sus planes y priorizando el bienestar de uno de sus miembros.





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marie-Chantal Miller Pablo De Grecia Odysseas Accidente Pascua Ortodoxa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marie-Chantal Miller y el gran susto de su vida: su hijo Odysseas sufre un accidente en Florencia y tienen que viajar 17 horas en tren para volver a LondresEl cuarto hijo de Pablo de Grecia sufrió un grave traumatismo en la cabeza tras caerse que le impide coger aviones durante los próximos 30 días.

Read more »

Pablo Motos y Sonsoles Ónega se disculpan tras criticar erróneamente el IVA de los librosEl presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, y la presentadora Sonsoles Ónega han ofrecido disculpas después de criticar públicamente el IVA de los libros, asegurando que era del 21% cuando en realidad es del 4%. Sus excusas han generado nuevas críticas en redes sociales.

Read more »

Pablo Isla promete a los accionistas construir un Nestlé 'más simple y competitivo'Pablo Isla, presidente de Nestlé desde octubre de 2025, prometió este jueves construir una empresa "más simple, rápida, competitiva e innovadora", en su primera junta...

Read more »

Pablo Isla promete a los accionistas construir un Nestlé 'más simple y competitivo'Pablo Isla, presidente de Nestlé desde octubre de 2025, prometió este jueves construir una empresa "más simple, rápida, competitiva e innovadora", en su primera junta...

Read more »

En libertad pese al 'alto riesgo' en Lleida: el violento atracador y asesino Dino Marcelo Miller sale de laLos detalles: Los Mossos d'Esquadra realizarán una vigilancia discreta sobre Dino Marcelo Miller. Un seguimiento no invasivo que le controla, pero sin vulnerar sus derechos.

Read more »

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia viajan de urgencia a Florencia tras grave caída de su hijo OdysseasLa princesa Marie-Chantal Miller y el príncipe Pablo de Grecia tuvieron que interrumpir sus vacaciones en Bahamas para viajar de urgencia a Florencia. Su cuarto hijo, Odysseas, sufrió una grave caída y se golpeó la cabeza, requiriendo atención médica inmediata. Afortunadamente, su estado se recupera y el matrimonio acompañó a su hijo en el largo viaje de regreso a Londres en tren.

Read more »