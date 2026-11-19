El Tribunal Supremo confirma el derecho al sufragio de 189.678 hijos de nacionalizados por la ley de nietos. El fallo se basa en la inviabilidad logística de revisar el CERA antes del 29 de noviembre.

El Tribunal Supremo ha desestimado definitivamente el recurso presentado por el partido Vox y ha confirmado que 189.678 hijos de personas nacionalizadas bajo la denominada 'ley de nietos' conservarán su derecho a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Este fallo del alto tribunal español establece que, a pesar de las sospechas sobre la legalidad de las inscripciones censales de sus progenitores, la revisión exhaustiva de estos electores resulta materialmente imposible en las fechas actuales debido a la proximidad de los comicios.

La inviabilidad lógica del proceso electoral

La Sala explica que el Estado no actuó con la diligencia necesaria para ejecutar las comprobaciones sobre el censo en el extranjero (CERA) con suficiente antelación. Aunque el 10 de septiembre el Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar del voto de 163.020 nacionalizados por razones políticas durante el franquismo, la Oficina del Censo Electoral solo certificó el cumplimiento de esta medida el pasado 11 de noviembre, muy cerca de la jornada electoral.

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Los magistrados señalan que ampliar esta medida a los 189.678 hijos implicaría un retraso procesal inaceptable. Para garantizar el derecho de audiencia a estos electores y resolver sus alegaciones antes del día de la votación, se necesitaría un tiempo superior al disponible. Por tanto, el tribunal determina que es inviable suspender el voto de este grupo numeroso sin comprometer la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral en curso.

Cifras exactas y distinciones censales del fallo

El análisis detallado revela que de los 163.020 'nietos' inicialmente afectados por la medida cautelar, se han identificado con precisión varias categorías que permanecen en el censo. Se excluyen 2.195 nombres duplicados, 1.473 nacionalizados antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y 35.925 personas que no lograron ser localizadas en los registros del CERA.

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Solo 901 'nietos' han obtenido la certificación consular oficial de ser descendientes legítimos de exiliados, manteniéndose válidamente inscritos. La diferencia numérica restante se explica por la inclusión automática en el CERA de los hijos de quienes fueron declarados 'nietos' irregulares, ya que sus inscripciones derivan directamente de las de sus progenitores, cuyos derechos de sufragio fueron suspendidos por falta de acreditación del exilio.

Voto particular y advertencias sobre vicios electorales

El magistrado Antonio Fonseca-Herrero ha emitido un voto particular en el que se mantiene firme en su postura original de haber suspendido el voto de los 190.000 hijos de los 'nietos'. Fonseca-Herrero advierte que permitir la participación electoral de personas con inscripciones claramente viciadas podría generar consecuencias irreparables en el resultado final de las elecciones generales convocadas con anterioridad a este fallo.

El magistrado discrepante subraya que bastaba con exigir la actuación diligente de las administraciones públicas desde el momento de la adopción de las nuevas medidas. Considera que la decisión mayoritaria, aunque práctica, impone consecuencias al permitir el voto de ciudadanos cuyas inscripciones en el CERA presentan vicios derivados de la inscripción irregular de sus ascendientes en el censo exterior.

Consecuencias inmediatas y marco legal de la 'ley de nietos'

La normativa que permite la adquisición de nacionalidad a estos hijos se fundamenta en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y en la Ley de Memoria Histórica de 2007. Estas leyes facultan a los descendientes de exiliados políticos a obtener la nacionalidad española, lo que conlleva automáticamente su inclusión en el censo electoral para votar en España.

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Los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que estos 189.678 ciudadanos formaban parte del registro del CERA en el momento de la resolución judicial. A pesar de la crítica al retraso administrativo, la Sala concluye que garantizar la integridad del resultado electoral requeriría detener el proceso mucho antes, algo que no se solicitó a tiempo. Por lo tanto, los comicios del 29 de noviembre se celebrarán con estas 189.678 personas habilitadas para ejercer su derecho al sufragio sin nuevas suspensos cautelares.