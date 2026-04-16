El Supremo rechaza la suspensión urgente de la regularización de medio millón de migrantes

El Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para suspender el real decreto que facilita la regularización de migrantes. El alto tribunal considera que no existen circunstancias de especial urgencia y tramitará el incidente por la vía ordinaria.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de suspensión urgente del real decreto que permitirá la regularización de aproximadamente medio millón de migrantes. La solicitud fue interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, en un auto, ha rechazado la medida cautelarísima solicitada, argumentando que no existen circunstancias de especial urgencia que justifiquen una decisión sin escuchar previamente a todas las partes. En su lugar, el tribunal ha optado por tramitar este incidente mediante el procedimiento ordinario, concediendo al Gobierno un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones a través de la Abogacía del Estado.

Este caso representa la primera actuación del Tribunal Supremo en relación con el controvertido real decreto, el cual ya ha anunciado su intención de recurrir por parte de varios gobiernos autonómicos del Partido Popular. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica había presentado su recurso el día anterior, haciendo una referencia explícita a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España y solicitando la suspensión inmediata del decreto por supuesta concurrencia de circunstancias de especial urgencia.

Sin embargo, el alto tribunal considera que en su auto que la urgencia alegada no ha quedado debidamente acreditada. El Supremo aclara que la urgencia no puede basarse simplemente en la fecha de entrada en vigor de una norma, la cual, en principio, es al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La urgencia, según el tribunal, debe emanar de una situación objetiva que requiera una actuación inmediata.

Además, el tribunal subraya que la urgencia debe ser evaluada caso por caso, atendiendo a circunstancias objetivas y no a la mera opinión de una parte sobre el desarrollo de un procedimiento. Al existir ya un real decreto que establece procedimientos claros, con plazos y trámites definidos, incluyendo la concesión de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, el tribunal no aprecia una situación de urgencia que justifique la suspensión cautelar inmediata. Tampoco considera que exista un riesgo de consolidación de situaciones irreversibles si el incidente se tramita por la vía ordinaria.

El real decreto en cuestión, publicado en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor recientemente, abriendo la puerta a la regularización extraordinaria de migrantes. El Consejo de Ministros había aprobado la medida, que busca conceder permisos de residencia y trabajo a cerca de medio millón de personas que residen en España en situación administrativa irregular. El plazo para la presentación de solicitudes comenzó el jueves 16 de abril, permitiendo la tramitación telemática de las mismas.

Para las gestiones presenciales, se habilitó un sistema de cita previa en la página web el mismo día, aunque la atención al público presencial se inició el lunes 20 de abril. El período de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio, para ambas modalidades. Los requisitos para acceder a esta regularización incluyen encontrarse en situación irregular, haber residido en España de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero y contar con cinco meses de empadronamiento. Adicionalmente, se abre esta vía a los solicitantes de asilo que hubieran presentado su petición hasta el 31 de diciembre de 2025





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