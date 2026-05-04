El Supremo obliga a pagar los permisos por fuerza mayor aunque no lo diga el convenio

El Tribunal Supremo establece que los permisos por causa de fuerza mayor, como enfermedad o accidente de familiares, deben ser retribuidos por ley, incluso si el convenio colectivo no lo contempla. Esta sentencia beneficia a los trabajadores y refuerza sus derechos de conciliación familiar.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el permiso por causa de fuerza mayor, derivado de motivos familiares urgentes como enfermedad o accidente, debe ser remunerado por las horas equivalentes a cuatro días laborales anuales, incluso si el convenio colectivo no lo especifica.

Esta decisión, confirmada el 17 de abril, respalda una sentencia anterior de la Audiencia Nacional y rechaza el recurso presentado por la empresa Unísono, que argumentaba que la retribución del permiso dependía exclusivamente de lo estipulado en el convenio colectivo. La negativa de Unísono a pagar estos días de ausencia desencadenó un conflicto colectivo, al que se sumaron diversos sindicatos como USO, CIG, CGT, CCOO, UGT, TUSI y CSIF.

El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho del trabajador a ausentarse por fuerza mayor en situaciones familiares urgentes, requiriendo su presencia inmediata debido a enfermedad o accidente. Además, garantiza la retribución de las horas de ausencia, hasta un máximo de cuatro días al año, ya sea por convenio colectivo o mediante acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, presentando, en su caso, la acreditación del motivo de la ausencia.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal abogó por la postura de la empresa, interpretando que la retribución solo era obligatoria si así lo establecía explícitamente un convenio o acuerdo colectivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido que el pago es obligatorio por imperativo legal, independientemente de lo que diga el convenio colectivo.

El alto tribunal reconoce una redacción poco clara en el precepto legal, lo que ha generado interpretaciones divergentes, pero considera que la interpretación correcta es la de la retribución del permiso. La sentencia enfatiza la importancia de interpretar la ley de acuerdo con su finalidad y espíritu, considerando el contexto social y los antecedentes legislativos.

Los magistrados señalan que la intención del legislador, al aprobar este permiso, fue transponer la Directiva de 2019 sobre conciliación de la vida familiar y profesional, garantizando un mínimo de cuatro días retribuidos, sin perjuicio de lo que puedan establecer los convenios colectivos. USO ha celebrado esta decisión como una victoria que refuerza los derechos de conciliación y la igualdad de género en el ámbito laboral, asegurando que el cuidado de la familia en momentos urgentes no implique una pérdida de ingresos.

La negociación colectiva puede determinar aspectos adicionales relacionados con la forma, el contenido y el alcance de esta retribución, siempre partiendo de la base de los cuatro días retribuidos legalmente establecidos. La sentencia subraya el contexto social actual, donde las mujeres trabajadoras siguen asumiendo en mayor medida los cuidados familiares, lo que refuerza la necesidad de proteger este derecho





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