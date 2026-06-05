El Supremo frenó el plan de Mercedes González contra la UCO

El magistrado Leopoldo Puente ha impidido una investigación interna a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por supuestas filtraciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Feria Internacional del Turismo en 2023. La trama contó con el teniente general Llamas y persiguió al coronel Yuste: ¿quién es quién en la infiltración de las cloacas en la Guardia Civil?

El Supremo ha frenado de forma tajante el plan de Mercedes González contra la UCO , asegurando que si se lleva a cabo abrirá diligencias contra quien lo ordenó.

El magistrado Leopoldo Puente ha impidido una investigación interna a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por supuestas filtraciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Feria Internacional del Turismo en 2023. La trama contó con el teniente general Llamas y persiguió al coronel Yuste: ¿quién es quién en la infiltración de las cloacas en la Guardia Civil?

Hay que limpiar: los movimientos de la 'trama Leire' para apartar a la juez del caso del hermano de Pedro Sánchez, que reflejaban hasta qué punto el presidente del Gobierno se había apoyado en quien en ese momento era ya un ex de todo, imputado por corrupción y a pocos meses de la cárcel. La dirección de la Guardia Civil fue uno de los instrumentos de la trama para intentar atenazar a la unidad que preocupaba al Gobierno y al Supremo.

Si se escudriñaba por ese motivo a los agentes, quienes acabarían sometidos a una investigación penal serían los responsables de poner en marcha esa investigación interna. El magistrado Puente le manifestó de forma tajante al general de la Guardia Civil designado como instructor que no autorizaba la apertura de la información reservada y que si se llegaba a realizar procedería a abrir diligencias tanto contra el testigo como contra la persona que le ordenó la apertura.

El instructor le dijo que estaba valorando consultar a los jueces del Supremo, pero el jefe de la Policía Judicial se lo desaconsejó, al ser asuntos judicializados. El jefe de la Policía Judicial añadió un dato que exculpaba ya en ese momento a la UCO, asegurando que tenía total confianza de que la posible filtración de la información a la prensa no podía tener su origen en la UCO, ya que algunas de las imágenes eran posteriores a la fecha en la que se produjo la incautación de los dispositivos.

Tras la declaración de Alfonso López Malo a los investigadores, este mando de la Guardia Civil volvió a contactar con ellos para resaltar este último punto: la investigación interna siguió adelante pese a que ya había ofrecido este dato que exoneraba a la UCO. El DAO también era conocedor de la imposibilidad que la UCO hubiera filtrado la información, pese a lo cual la investigación siguió adelante.

El instructor comunicó lo sucedido al DAO, quien ordenó proceder al cierre de la investigación y advirtió de que solo él prestaría declaración en la información reservada, no tomándose declaración a ningún otro componente de la UCO. El general se trasladó al Supremo para reunirse con Puente, quien no estaba y concertaron un encuentro para el 19 de mayo. De nuevo le trasladó la encomienda que había recibido y el motivo, preguntándole igualmente si tenía objeciones.

La respuesta fue muy distinta y dio al traste con la investigación interna. La cercenada por el Supremo es una de las al menos tres investigaciones internas contra la UCO promovidas desde la dirección de la Guardia Civil, abiertas todas como reacción a informaciones que perjudicaban al Gobierno





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