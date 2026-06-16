El Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por coacción en el marco de la trama golpista

El Tribunal Supremo de Brasil condenó por unanimidad al exdiputado Eduardo Bolsonaro a prisión y multa por coacción al sistema judicial, al considerar que sus gestiones en Estados Unidos para presionar a magistrados constituyeron un delito. La sentencia incluye la pérdida definitiva de su escaño.

El Tribunal Supremo de Brasil ha condenado al exdiputado Eduardo Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a una pena de cárcel por coacción en el marco del proceso judicial que investiga la trama golpista tras las elecciones de 2022.

Además de la condena privativa de libertad, que equivale a 162.100 reales (unos 27.300 euros) en multa, la sentencia implica de forma automática la pérdida de su acta de diputado, que ya había perdido en diciembre pasado por faltas reiteradas a las sesiones de la Cámara Baja. Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, quien reside desde 2025 en Estados Unidos y no estuvo presente en la audiencia.

Para argumentar su voto, el magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso, afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de gestionar ante la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra magistrados brasileños, con la intención de evitar una eventual condena. Durante su intervención, De Moraes exhibió varios videos de declaraciones y entrevistas en las que el exdiputado se refiere a las gestiones que realizó en Washington para presionar al sistema judicial brasileño.

"Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles", afirmó el juez. Los jueces también rechazaron las solicitudes de nulidad del proceso presentadas por la defensa de Bolsonaro, que alegaba la supuesta parcialidad del magistrado y deficiencias en la notificación al acusado.

El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio designado para representar al exdiputado, negó las acusaciones al sostener que este se limitó a ejercer una "interlocución política" ante el Gobierno de Estados Unidos. Carvalho recalcó que Bolsonaro "tampoco se sirvió de violencia o amenazas graves, circunstancias que son necesarias en el delito de coacción". Esta tesis fue rechazada por los jueces, que interpretaron que la víctima de esas amenazas fue el sistema judicial brasileño.

El caso se inscribe en un contexto más amplio de procesos contra los implicados en el intento de golpe de Estado tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro. El Supremo de Brasil ya ha condenado a penas de hasta 26 años de cárcel a cinco acusados por estos hechos.

Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en febrero de 2025 para estrechar sus vínculos con la Administración del presidente Donald Trump, quien impuso sanciones a varios de los magistrados del Tribunal Supremo brasileño. Washington justificó además la injerencia en el proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump calificó de "caza de brujas".

El hijo del expresidente y hermano del senador permanece en Estados Unidos, por lo que no ha participado presencialmente en el juicio y ha estado representado por un abogado de oficio. El juicio se desarrolló en la Primera Sala del Tribunal Supremo, integrada por cuatro jueces de perfil progresista, entre los que figuran Cristino Zanin, exabogado de Lula, y Flávio Dino, exministro en el Gobierno de Lula.

La condena de Eduardo Bolsonaro representa un nuevo capítulo en la lucha contra la desestabilización democrática en Brasil. La decisión unánime de la Primera Sala envía un mensaje firme contra cualquier intento de coacción al poder judicial. Mientras tanto, la defensa ya anunció que recurrirá el fallo, argumentando violaciones al debido proceso.

Se espera que el caso continúe generando debate tanto en Brasil como en el ámbito internacional, dada la implicación de figuras políticas de alto perfil y la relación con la Administración estadounidense





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Eduardo Bolsonaro Brasil Tribunal Supremo Condena Coacción

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