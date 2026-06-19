El Supremo da la razón a los autónomos: el complemento de maternidad en jubilación activa se calcula sobre el 100% de la pensión

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el complemento de maternidad en la jubilación activa debe calcularse sobre la pensión inicial completa, no sobre el 50% reducido. La sentencia unifica doctrina y desestima el recurso del INSS.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave para los trabajadores autónomos que compatibilizan su pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia. El alto tribunal ha establecido que el complemento de maternidad , un plus que se añade a la pensión por tener hijos, debe calcularse sobre el 100% de la pensión inicialmente reconocida, y no sobre el 50% reducido que se cobra en la jubilación activa .

Esta decisión supone un revés para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que defendían que el complemento se aplicara únicamente sobre la cuantía minorada al estar trabajando. La sentencia unifica doctrina y sienta un precedente que afecta a miles de pensionistas autónomos.

La Sala de lo Social del Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el INSS y la TGSS contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ya había dado la razón al trabajador. El caso se centraba en un autónomo al que se le reconoció la pensión de jubilación con efectos de marzo de 2018, y que posteriormente solicitó el complemento de maternidad, que en ese momento consistía en un 5% adicional por dos hijos, 10% por tres, o 15% por cuatro o más.

El INSS había aplicado el complemento solo sobre el 50% de la pensión que percibía al estar en jubilación activa, reduciendo drásticamente su cuantía. El Supremo ha corregido este criterio, señalando que el complemento de maternidad participa del régimen de la pensión en su nacimiento, pero no en las vicisitudes posteriores como la reducción al 50% por compatibilizar trabajo y pensión.

El tribunal se apoya en una interpretación literal de la ley, destacando que tanto el artículo 214.2 como el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social utilizan el término inicial para referirse a la pensión originaria. Así, la cuantía sobre la que aplicar el porcentaje del complemento es la del reconocimiento primero, antes de aplicar la reducción del 50% propia de la jubilación activa.

Además, el Supremo aclara que el complemento de maternidad no sigue la misma suerte que la pensión en cuanto a reducciones por trabajo, ya que es un derecho autónomo que se genera al nacer la pensión. En consecuencia, los autónomos que compatibilizan su pensión con el trabajo tienen derecho a percibir el 100% del complemento de maternidad, independientemente de que su pensión esté reducida al 50%.

Esta sentencia es especialmente relevante para aquellos que se jubilaron antes de febrero de 2021, cuando el complemento de maternidad fue sustituido por el actual complemento para la reducción de la brecha de género, aunque sus efectos podrían extenderse también a este nuevo complemento en situaciones similares. El Supremo ha fijado doctrina, lo que obliga a los tribunales inferiores a aplicar este criterio y a la Seguridad Social a revisar las solicitudes denegadas o mal calculadas





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