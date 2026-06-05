El Supremo anula una sanción de 862.496 euros del Tribunal de Cuentas a Vox por falta de base probatoria

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por Vox y ha anulado la sanción económica impuesta por el Tribunal de Cuentas al considerar que no existía base probatoria suficiente para sustentar la infracción. La multa, que ascendía a 862.496 euros, se derivaba de supuestas donaciones no identificadas recibidas a través de la venta de merchandising entre 2018 y 2020.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas había impuesto a Vox , al considerar que-carece de base probatoria -.

La decisión, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, estima así el recurso interpuesto por el partido liderado por Santiago Abascal contra dicha sanción, que se originó por los ingresos obtenidos a través de la venta de productos de merchandising entre los años 2018 y 2020. Según la sentencia, recogida por Europa Press, el Tribunal de Cuentas había sancionado a Vox por una infracción muy grave consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo por actividades promocionales en ese periodo.

La sanción se fijó en su grado mínimo, equivalente al doble de la cantidad total que, supuestamente, habría sido indebidamente aceptada. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha revocado esa decisión al entender que no se aportó la suficiente base probatoria para acreditar la comisión de dicha infracción. Este fallo supone un revés para el Tribunal de Cuentas y un respiro económico para Vox, que no tendrá que hacer frente al pago de la considerable multa.

La anulación se produce después de un largo proceso en el que el partido político defendió que los ingresos por merchandising eran legales y estaban correctamente declarados, y que no existían pruebas de que se tratara de donaciones anónimas prohibidas. La sentencia del Supremo, por tanto, cierra esta vía judicial contra la formación conservadora en relación con estos hechos, al menos por el momento.

El caso había generado una notable controversia política, con Vox denunciando una persecución por parte de instituciones que consideraba afines al Gobierno. Por su parte, el Tribunal de Cuentas defendió la legalidad de su actuación y la base de sus investigaciones. Ahora, con la anulación de la sanción por parte del Tribunal Supremo, la cuestión queda zanjada en términos judiciales, aunque podría reabrirse si se presentaran nuevas pruebas o se iniciara una nuova investigación con garantías distintas.

La sentencia subraya la importancia de que las sanciones administrativas,特に en materia de financiación política, estén sólidamente fundadas en pruebas verificables. El criterio del Supremo establece un precedente sobre el nivel de certeza required para imponer multas de tal magnitud a partidos políticos, reforzando el principio de presunción de inocencia y la carga de la prueba que debe recaer en la administración sancionadora.

En términos políticos, este episodio ha servido para que Vox capitalizara un discurso de victimización frente a lo que denuncia como una estrategia de desgaste por parte de los poderes del Estado. La anulación de la sanción, por tanto, puede interpretarse como un triunfo de la formación de extrema derecha, que podrá presentarse como un partido que ha logrado resistir lo que califica como ataques injustificados.

El Tribunal Supremo, como máxima instancia en esta materia, ha dejado claro que las actuaciones del Tribunal de Cuentas deben ajustarse estrictamente a los cánones probatorios. De esta forma, se envía un mensaje a todos los partidos políticos sobre la importancia de la transparencia en su financiación, pero también a las instituciones de control sobre la necesidad de una minuciosa y sólida fundamentación de sus resoluciones sancionadoras.

En definitiva, la anulación de la sanción de 862.496 euros a Vox por parte del Tribunal Supremo resuelve un litigio que había ocupado espacio en la actualidad política española. El fallo, que se apoya en la ausencia de base probatoria suficiente, elimina la obligación de pago para el partido y pone de manifiesto la necesidad de rigor en los procedimientos administrativos sancionadores, especialmente cuando afectan a entidades de relevancia pública como los partidos políticos





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