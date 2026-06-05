El Supremo anula la sanción de 862.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox por carecer de base probatoria

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos a través de sus actividades promocionales entre los años 2018 y 2020. La decisión se basa en la falta de base probatoria y en la interpretación poco ortodoxa de los conceptos jurídicos por parte del Tribunal de Cuentas. La Sala también critica a Vox por su visión estrecha y formalista de la legalidad.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos a través de sus actividades promocionales entre los años 2018 y 2020.

Los magistrados estiman que la sanción carece de base probatoria y que la interpretación del Tribunal de Cuentas sobre los conceptos jurídicos es poco ortodoxa. La Sala rebate la idea de que si no hay una venta estricta, el ingreso es inexorablemente una donación. En su lugar, destaca la falta de tipicidad y la falta de explicación precisa sobre por qué se considera que los ingresos son donaciones.

Además, subraya que la ley distingue claramente entre ingresos por actividades promocionales y donaciones. El Supremo también constata que no se ha acreditado ni un solo episodio de transmisiones anónimas superiores a 300 euros por estos productos.

Finalmente, la Sala concluye que las cifras globales son difícilmente compatibles con la simulación que sugiere el Tribunal de Cuentas. La decisión del Supremo se basa en la idea de que las carencias probatorias deben operar a favor del recurrente en un procedimiento sancionador. La Sala también critica a Vox por su visión estrecha y formalista de la legalidad, que condujo a una práctica desinhibida.

Sin embargo, el Supremo aclara que la verdadera raíz del problema es una regulación legal rudimentaria de la actividad promocional de los partidos, que resulta muy difícil de aplicar cuando se exige el rigor propio del derecho sancionador. En otro tema, el Supremo ha abierto causa penal a un senador del PSOE que propuso como juez de paz a su mujer, afiliada al partido Uno de los interlocutores de Leire, la directora de la Guardia Civil, ha sido objeto de una multa de aparcamiento y un correo desvela una de sus reuniones con la directora de la Guardia Civil.

Por último, se hace referencia a la batalla electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, donde se destaca la presencia de muchos intereses en juego





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