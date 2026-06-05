El Supremo anula la sanción de 860.000 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por recibir donativos no identificados

El Alto Tribunal argumenta que hay 'falta de tipicidad' en la conducta que provocó la sanción, aunque señala que la regulación legal de la actividad promocional de los partidos es 'rudimentaria'. Vox recurrió la multa ante el Alto Tribunal, que ahora estima esa reclamación y concluye que la sanción 'carece de base probatoria'. Es la segunda vez que el Tribunal Supremo se pronuncia en favor de Vox en relación a la contabilización de ingresos obtenidos por actividades promocionales y donativos.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 860.000 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por recibir donativos no identificados. El Alto Tribunal argumenta que hay 'falta de tipicidad' en la conducta que provocó la sanción , aunque señala que la regulación legal de la actividad promocional de los partidos es 'rudimentaria'.

Vox ironizó con su 'merchandising' pese a que el Tribunal de Cuentas ya había avisado de 'irregularidades'. El partido recurrió la multa ante el Alto Tribunal, que ahora estima esa reclamación y concluye que la sanción 'carece de base probatoria'.

Es la segunda vez que el Tribunal Supremo se pronuncia en favor de Vox, pues en octubre del año pasado ya el Tribunal de Cuentas había sancionado a Vox con 862.496 euros al considerar que estaba registrando como ingresos obtenidos por actividades promocionales lo que, en realidad, eran donaciones. Las formaciones políticas pueden recibir tanto ingresos por la venta de merchandising como donativos sin contraprestación, pero en el segundo de los casos es imprescindible identificar a la persona que aporta el dinero.

Así, el Tribunal de Cuentas apuntó a que Vox estaba contabilizando como ventas lo que eran donaciones, señalando que el partido estaba incumpliendo la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que prohíbe a las formaciones recibir 'donaciones anónimas'. Sin embargo, el Supremo cree que el control establecido por el Tribunal de Cuentas se apoya en una interpretación poco ortodoxa de los conceptos jurídicos, desembocando en una decisión voluntarista.

Considera el Alto Tribunal que los hechos no pueden subsumirse en la idea de aceptar o recibir donaciones fuera de los supuestos legalmente previstos, y aprecia 'falta de tipicidad' y anula la sanción. El órgano de la Justicia argumenta que, dado que la ley distingue entre 'ingresos por actividades promocionales e ingresos por donaciones', afirmar que Vox estaría asimilando los segundos a los primeros requeriría una explicación precisa, que la resolución sancionadora no da.

En todo caso, el Alto Tribunal explica en la sentencia que ninguna de las partes tiene razón, y señala que la gestión que el partido hace de su actividad promocional parte de una visión estrecha y formalista de la legalidad, conduciendo así a una práctica desinhibida. Además, el Supremo advierte que la regulación legal de la actividad promocional de los partidos políticos es rudimentaria y muy difícil de aplicar allí donde es exigible el rigor inherente al.

Recuerda en este punto la Sala que el Tribunal de Cuentas también ha reclamado en algún momento la adopción de pautas más claras y precisas en esta materia





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