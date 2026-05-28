El Supremo anula la indemnización de prejubilación de Ángel Ron y confirma cláusulas de recuperación del Banco Santander

El Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y valida la decisión del Banco Santander de aplicar las cláusulas de recuperación a la compensación por prejubilación de Ángel Ron y Francisco Gómez, sentando un precedente para futuros casos de indemnizaciones en bancos en crisis.

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia anterior dictada por la Audiencia Nacional y ha confirmado la posición del Banco Santander en el polémico caso de la indemnización por prejubilación del ex presidente de Banco Popular, Ángel Ron .

Tras la intervención del banco cántabro y la posterior caída de Popular en 2017, Santander decidió aplicar las cláusulas de recuperación previstas en los acuerdos de compensación, lo que supuso la devolución de la cuantía inicialmente pactada a los directivos afectados. Esta medida fue inicialmente anulada por la Audiencia Nacional, que había considerado que la retirada de la compensación vulneraba los derechos de los ejecutivos.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha estimado que el recurso interpuesto por Santander era parcialmente procedente y ha restablecido la posibilidad de aplicar dichas cláusulas, tal y como había previsto el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid. La decisión del Supremo se sustenta en la interpretación de la normativa de recuperación de beneficios, que permite al banco retener o devolver las prestaciones percibidas cuando la entidad se encuentra en una situación de insolvencia o quiebra, con el objetivo de proteger a los accionistas y a los depositantes.

En el mismo sentido, el Supremo ha aplicado el mismo criterio a Francisco Gómez, ex director general del ya desaparecido banco, lo que confirma la uniformidad del razonamiento judicial en este tipo de litigios. La Sala de lo Civil del Tribunal de Justicia ha reiterado que la cláusula de recuperación, incluida en los paquetes de compensación de los altos cargos, tiene carácter vinculante y responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema financiero.

La sentencia señala que los acuerdos suscritos con Mapfre, aseguradora que garantizó el pago de las indemnizaciones, no pueden considerarse absolutos, pues están sujetos a la condición suspensiva de la solvencia del banco. Por tanto, la devolución de las sumas percibidas por Ron y Gómez se justifica bajo el principio de equidad y responsabilidad financiera.

Esta resolución pone fin a un prolongado proceso judicial que había generado incertidumbre en el mercado y alimentado la polémica sobre los paquetes de retribución de los altos directivos de entidades en crisis. Además, sienta un precedente importante para futuros casos de recompensación a ejecutivos de bancos en quiebra, al clarificar que las cláusulas de recuperación pueden ser activadas sin necesidad de un nuevo acuerdo judicial, siempre que se demuestre la existencia de un déficit patrimonial del banco.

La comunidad financiera y los analistas siguen de cerca las repercusiones de esta decisión, que podría influir en la redacción de futuros paquetes de compensación y en la forma en que las aseguradoras estructuran sus coberturas. En conclusión, el Supremo ha confirmado la legalidad de la medida adoptada por Santander, reforzando la doctrina de que la protección del sistema bancario prevalece sobre los intereses particulares de los ex altos cargos





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