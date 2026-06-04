El Supremo abre causa contra alcalde y su esposa por nombramiento de jueza de paz

La Sala del Supremo ha abierto una causa contra el alcalde de Villaluenga del Rosario y su esposa, quien fue nombrada jueza de paz a pesar de ser afiliada al PSOE y seguir trabajando como magistrada.

La Sala del Supremo ha abierto una causa contra el alcalde de Villaluenga del Rosario y su esposa, quien fue nombrada jueza de paz a pesar de ser afiliada al PSOE y seguir trabajando como magistrada.

La Fiscalía había presentado una querella contra el alcalde por haber propuesto a su esposa para el cargo de jueza de paz, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. El Supremo ha recordado que el Reglamento de los jueces de Paz y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que los jueces de paz deben ser personas independientes y no tener afinidad política partidista.

La Sala ha destacado que los delitos que se están investigando van dirigidos a fortalecer la independencia del Poder Judicial y desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes. La mujer en cuestión había presentado una declaración jurada en la que declaraba que no presentaba incompatibilidades para desempeñar el cargo de juez de paz, pero la Sala ha considerado que los hechos son inescindibles y la ha incluido en el procedimiento.

La causa se encuentra actualmente en manos de la magistrada Susana Polo, quien será la encargada de investigar la querella de la Fiscalía





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