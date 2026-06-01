El sumario del caso de la SEPI y la investigación del PSOE

La investigación del caso de la SEPI ha llevado a la Guardia Civil a realizar varias diligencias en la sede del PSOE, involucrando a varios miembros del partido. El juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, está en curso y se le acusa de presunto tráfico de influencias y prevaricación. La situación es tensa y se espera que se produzcan más revelaciones en las próximas horas.

El sumario del caso de la SEPI llevó hasta los movimientos de Santos Cerdán y Leire Díez para financiar la búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, según un auto al que ha tenido acceso ABC.

El magistrado ha decidido que una parte pequeña de la investigación siga sin darse a conocer ade la Guardia Civil, que es el cuerpo que comanda las diligencias. Fuentes del caso explican a ABC que solo quedará bajo secreto una parte de las diligencias que giran en torno a las pesquisas iniciales de la investigación. El resto de los informes de la UCO y de los registros se trasladarán en la mayor brevedad posibles a las partes.

En el auto con el que autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a entrar a la sede del PSOE de Ferraz en busca del libro de visitas o datos de contabilidad. En este procedimiento figuran como imputados la propia Leire Díez, Santos Cerdán, Vicente Fernández o Ana María Fuentes, la actual gestora de los socialistas.

El juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, está en curso y se le acusa de presunto tráfico de influencias y prevaricación. La investigación también ha involucrado a otros miembros del PSOE y ha llevado a la Guardia Civil a realizar varias diligencias en la sede del partido. La situación es tensa y se espera que se produzcan más revelaciones en las próximas horas.

La opinión pública está dividida y muchos están cuestionando la coherencia del PNV en su denuncia. La denuncia se ha considerado insuficiente por muchos y se espera que se produzcan más acciones en este caso





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