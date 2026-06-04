El sumario del caso Cloacas del PSOE apunta a una trama para proteger a Pedro Sánchez desde la Guardia Civil

El atestado de la UCO revela que la directora de la Guardia Civil siguió un plan de Leire Díez para amedrentar a la unidad y forzar el cierre de investigaciones como la del hermano de Sánchez. Mandos políticos habrían ordenado 'ponerse de perfil' y abrir causas internas contra los agentes.

El sumario del caso Cloacas del PSOE revela una presunta trama de manipulación política desde la cúpula de la Guardia Civil para proteger los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y de personas de su entorno, como su hermano.

Según el atestado principal elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, habría seguido un plan diseñado por Leire Díez, señalada como la 'fontanera' del PSOE en esta operación. La investigación sugiere que, a través de la directora, se ordenó la apertura de investigaciones internas contra la propia UCO con el objetivo de amedrentar a sus agentes y desprestigiar la unidad.

Los mandos políticos, incluido el entonces director general Leonardo Marcos y el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, habrían presionado al jefe de la UCO, el general Yuste, para que se 'pusiera de perfil' en el caso relacionado con el hermano de Sánchez, exigiendo que en el informe final 'no hubiera nada'. Estas presiones se produjeron en reuniones celebradas en julio de 2024, donde se calificó la investigación de 'totalmente prospectiva y malintencionada', y se advirtió que la credibilidad de la Guardia Civil estaba 'por los suelos'.

El testimonio de Yuste detalla cómo se le ordenó acelerar el informe sobre los correos electrónicos y concluir que no había indicios, llegando a sugerir que se privara de vacaciones al personal de la UCO si fuera necesario. La trama incluiría el uso de investigaciones reservadas como instrumento de coacción.

Concretamente, Mercedes González habría ordenado abrir tres informaciones reservadas para depurar responsabilidades por presuntas filtraciones, dos de ellas firmadas por el DAO y una por ella directamente, dirigidas contra dos generales ex responsables de la UCO. Los agentes describen una 'campaña de desprestigio' que atribuyen al conocimiento y la voluntad de la directora desde al menos mayo de 2025.

La UCO también Sitting a la movements between Leire Díez and González, including WhatsApp messages that were later deleted because González had automatic deletion activated. In one message, Díez boasted: 'La directora de la Guardia Civil es de mi confianza' y 'Recuerda que tengo amistad con la Directora General de la Guardia Civil'.

Además, se interceptó una comunicación en la que Díez escribió: 'Es la manera de armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo'. Desde abril de 2025, Díez habría preparado esta vía administrativa a través de González para actuar contra la unidad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido públicamente a González, negando cualquier reunión con Díez y afirmando que la directora es una persona 'vinculada con el respeto a la legalidad'.

Sin embargo, las evidencias recogidas en el sumario pintan un escenario de coordinación entre el aparato del PSOE y altos mandos de la Guardia Civil para condicionar investigaciones sensibles para el Gobierno. La operación 'Cloacas' se destapó con entradas y registros la semana pasada, y el juzgado investiga estos hechos como un posible delito de prevaricación y malversación, entre otros





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