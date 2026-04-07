El Streaming Domina en España: El 94,3% de la Población Consume Plataformas OTT

El Barómetro OTT Multidispositivo de Barlovento Comunicación revela que el streaming es la forma de entretenimiento dominante en España, con el 94,3% de la población consumiendo plataformas OTT, utilizando un promedio de seis por persona. El estudio analiza el consumo en diversos dispositivos y las preferencias de los usuarios.

El último Barómetro OTT Multidispositivo, elaborado por Barlovento Comunicación y publicado en marzo de 2026, revela una penetración masiva del streaming en España . Los datos demuestran que el 94,3% de la población española, lo que se traduce en 36,7 millones de individuos, accede mensualmente a plataformas de streaming. Este estudio, basado en 12.

000 entrevistas distribuidas en doce olas a lo largo del año, examina el consumo de contenidos en televisión conectada (CTV), dispositivos móviles, tablets y ordenadores personales, además de analizar los hábitos de consumo y las preferencias de los usuarios de plataformas de vídeo bajo demanda (VOD). Los resultados del barómetro arrojan luz sobre el panorama del entretenimiento digital en España, confirmando la relevancia y el crecimiento sostenido del streaming como forma principal de consumo de contenidos audiovisuales. El análisis profundiza en los distintos dispositivos utilizados para acceder al contenido, destacando la versatilidad y la omnipresencia del streaming en la vida diaria de los españoles, lo que incluye la televisión conectada, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Se observa una ligera disminución en comparación con el mes anterior, tanto en cobertura poblacional (-1,3%) como en usuarios únicos diarios (-1,9 millones), pero el streaming mantiene su posición dominante como una actividad cotidiana. \El estudio de Barlovento Comunicación resalta la creciente importancia de las plataformas OTT (Over-The-Top) como un pilar fundamental del entretenimiento en España. El informe también desvela la cantidad promedio de plataformas a las que acceden los usuarios: cada persona consume, en promedio, seis plataformas de streaming diferentes. Este dato subraya la diversificación y la fragmentación del mercado, con una amplia gama de opciones disponibles para los consumidores. Se analiza la popularidad de diversos contenidos y géneros, buscando identificar las tendencias de consumo y las preferencias del público. El Barómetro OTT Multidispositivo proporciona información valiosa para entender cómo, dónde y cuándo los españoles consumen contenido en streaming, y también detalla cómo interactúan los usuarios con las diversas plataformas y servicios disponibles. Los datos obtenidos a través de las encuestas permiten a Barlovento Comunicación trazar un perfil detallado del consumidor de streaming en España, lo que es crucial para comprender la evolución del mercado del entretenimiento y anticipar las futuras tendencias. Los resultados del Barómetro de marzo de 2026 son especialmente significativos, ya que ofrecen una visión clara y actualizada del panorama del streaming en un momento en que el mercado continúa experimentando cambios y transformaciones.\El análisis de Barlovento Comunicación también evalúa las tendencias en el uso de dispositivos. El estudio revela una adopción generalizada de la televisión conectada (CTV) para acceder a los contenidos de streaming, así como el uso extensivo de dispositivos móviles y tablets. Se observa un aumento constante en el consumo de contenidos a través de estos dispositivos, lo que refleja la creciente movilidad y flexibilidad de los usuarios. El informe examina las preferencias de los usuarios en términos de géneros de contenido, tipos de plataformas y modelos de suscripción, entre otros factores. El Barómetro OTT Multidispositivo proporciona datos clave sobre la evolución del mercado, las preferencias de los consumidores y el rendimiento de las plataformas OTT. La investigación de Barlovento Comunicación es un recurso valioso para profesionales de la industria, anunciantes y responsables políticos, ya que ofrece una visión completa del mercado de streaming en España. El informe de marzo de 2026 corrobora la importancia del streaming en la vida diaria de los españoles, incluso con ligeras fluctuaciones en el número de usuarios. Además, el estudio destaca la importancia del streaming en España como principal vía de entretenimiento y ocio





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