El squat tipo sumo: un ejercicio asequible y efectivo

El squat tipo sumo es un ejercicio que se puede realizar en casa con poco equipamiento, pero que requiere una técnica adecuada para evitar lesiones y obtener los beneficios adecuados.

El squat tipo sumo es un ejercicio muy asequible que supone menor carga sobre la columna, pero siempre que lo realices con la técnica adecuada .

En esta variación las piernas se disponen muy separadas pero con el criterio de mantener siempre las rodillas sobre los talones, nunca hacia el interior. Su ventaja se encuentra en que permite una posición más vertical de la columna con gran involucración del glúteo mayor, una situación más favorable para la región lumbar. En una visión lateral se pueden apreciar los criterios técnicos a los que debemos prestar atención y cómo la cadera no desciende suficientemente.

Es importante recordar que la técnica adecuada es fundamental para evitar lesiones y obtener los beneficios adecuados de este ejercicio. Algunos de los beneficios del squat tipo sumo incluyen una mayor fuerza en las piernas y glúteos, una mejor postura y una mayor estabilidad en la región lumbar.

Además, este ejercicio puede ayudar a mejorar la flexibilidad y la movilidad en las articulaciones de las caderas y rodillas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el squat tipo sumo no es adecuado para todos, especialmente para aquellos con problemas de salud en la región lumbar o en las articulaciones de las caderas y rodillas. En estos casos, es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de realizar este ejercicio





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