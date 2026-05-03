El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026: tradición, emoción y grandes premios

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 se celebra el 3 de mayo, con un premio especial de 15 millones de euros. Descubre cómo participar, los premios y cómo comprobar los resultados.

Regalar un décimo de la Lotería Nacional en el Día de la Madre se ha convertido en una tradición arraigada para muchas familias españolas, un gesto que puede convertirse en una gran alegría compartida.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 se celebrará este domingo 3 de mayo, una excepción al horario habitual de los sábados, debido a la singularidad de esta fecha. Las extracciones de los premios darán comienzo a partir de las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid, utilizando el sistema de bombos múltiples que garantiza la transparencia del proceso.

Cada décimo tiene un coste de 15 euros y ofrece la posibilidad de ganar un premio especial de 15 millones de euros para la fracción y serie ganadora. Este sorteo es uno de los más esperados del año, ya que coincide con una fecha tan significativa y reparte una gran cantidad de premios, lo que lo convierte en un evento lleno de emoción y expectativa.

Los resultados podrán seguirse en directo a través de la web de Antena 3 Noticias, donde se ofrecerá una cobertura completa del evento. El Sorteo del Día de la Madre se distingue por la cuantía de sus premios, especialmente el Premio Especial de 15 millones de euros para un solo décimo. Cada boleto está compuesto por un número de cinco cifras, y de cada número se emiten diez series, lo que equivale a 100 décimos por número.

En total, se ponen a la venta 100.000 números diferentes, lo que hace que el sorteo sea accesible a un gran número de participantes. La dotación total de premios asciende a 105 millones de euros, lo que representa el 70% de la emisión del sorteo.

Entre los principales premios se encuentran: Premio Especial (fracción): 15.000.000 euros al décimo, Primer Premio (5 cifras): 130.000 euros al décimo, Segundo Premio (5 cifras): 25.000 euros al décimo, Premios a las 4 últimas cifras: 375 euros al décimo, Premios a las 3 últimas cifras: 75 euros al décimo, Premios a las 2 últimas cifras: 30 euros al décimo, Aproximaciones al primer premio: 2.400 euros al décimo y Reintegros: 15 euros jugados por décimo. El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre tiene una historia que se remonta a finales del siglo XX, cuando Loterías y Apuestas del Estado decidió incluir en su calendario un sorteo dedicado específicamente a esta fecha tan especial.

El objetivo era reforzar la tradición de regalar un décimo como símbolo de cariño hacia las madres y ofrecer un sorteo con una dotación económica especialmente atractiva. Con el paso de los años, este sorteo se ha consolidado como una cita fija en el calendario de la Lotería Nacional, gracias a la combinación de su carga emocional y el Premio Especial de 15 millones de euros, que lo convierte en uno de los sorteos más esperados de la primavera.

Para muchas familias, participar en él se ha convertido en una tradición que mezcla celebración, ilusión y la posibilidad de compartir un premio importante. Para comprobar los resultados del Sorteo del Día de la Madre, la web de Antena 3 Noticias ofrece una plataforma donde se pueden consultar los números premiados. Si no has podido seguir el sorteo en directo, aquí podrás revisar si tu número ha sido uno de los agraciados.

Es importante verificar correctamente el décimo, asegurándose de revisar el número completo, la serie y la fracción. Como en cualquier sorteo de la Lotería Nacional, se recomienda conservar el décimo en buen estado y acudir a puntos de venta autorizados o canales oficiales para realizar cualquier gestión posterior. Mantente informado a través de nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google





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