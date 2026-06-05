El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional es el sorteo solidario de mayor tradición en España. Permite impulsar proyectos de ayuda humanitaria, inclusión social y atención a emergencias.

El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional es el sorteo solidario de mayor tradición en España. Además de repartir premios, también permite impulsar proyectos de ayuda humanitaria , inclusión social y atención a emergencias.

La participación de miles de personas apoya a las personas que más lo necesitan. Los premios se reparten en diferentes cuantías y se puede ver en directo en la web de Antena 3 Noticias. El Sorteo Extraordinario tendrá lugar el sábado 6 de junio de 2026. La participación en el sorteo también permite conocer dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 4 de junio de 2026.

Además, se puede comprobar el resultado del sorteo del EuroDreams, La Primitiva y otros sorteos de la Lotería Nacional





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