El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 5 de junio de 2026 y ha correspondido al número y la serie asignada al cupón. El premio máximo de 6.000.000 € al número completo y serie se reserva para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 5 de junio de 2026 y ha correspondido al número y la serie asignada al cupón.

El premio máximo de 6.000.000 € al número completo y serie se reserva para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta. En el caso de que un jugador haya resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si ha comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo ha adquirido a través de la plataforma JuegosONCE, se le deberá identificar y seguir los procedimientos establecidos por la organización para cobrar el premio.

Dependiendo de la cantidad obtenida, el premio podrá cobrarse directamente en puntos autorizados o en entidades colaboradoras de la ONCE. El Cuponazo puede dejar premios importantes varias veces en una misma ciudad, barrio o incluso administración de venta. El reparto depende únicamente del azar y de los números vendidos en cada zona.

En el Cuponazo de la ONCE no basta únicamente con acertar el número para llevarse el premio máximo, también es necesario coincidir con la serie asignada al cupón, un elemento adicional que determina quién obtiene los 6 millones de euros del gran premio. Los jugadores que aciertan únicamente el número, pero no la serie, reciben igualmente uno de los importantes premios secundarios previstos por la ONCE





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