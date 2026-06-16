El sorteo del Cupón diario de la ONCE: sorteo más longevo de la organización

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización, se celebra semanalmente de lunes a jueves y permite ganar 500.000 euros al acertar los cinco números y la serie en el Cupón Diario. Además, si aciertas las cinco cifras y la serie, ganarás un premio único de 500.000 euros.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Desde 1938 se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario , ganarás un premio de 500.000 euros .

Si aciertas las cinco cifras y la serie ganarás un premio único de 500.000 euros. El sorteo permite ganar 500.000 euros al acertante de las 5 cifras y la serie. Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se aciten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del martes 16 de junio de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

Dónde han caído los 38 millones del bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 16 de junio. Dónde han caído el bote de 15,5 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 15 de junio de 2026.

El EuroDreams de hoy, lunes 15 de junio de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 03 14 20 22 29 40 y al dream 5. El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 15 de junio de 2026 con un bote de 15.500.000 euros ha agraciado al número 25, 28, 29, 35, 40 y 41, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 1.

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 15 de junio de 2026. Dónde han caído el bote de 8,9 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,1 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 14 de junio de 2026





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